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水肥偷倒農田死灰復燃 嘉義縣環保局接連查獲2件法辦
嘉義縣無合法水肥處理廠，過去不肖水肥業者為節省處理費，偷倒廣大台糖甘蔗田，近年台糖加強巡視防範，不肖業者轉而載運水肥倒在偏僻農田，引發民怨，防不勝防，嘉義檢警環聯手元月至今，分別在中埔及新港鄉農地，查獲2起衛生工程行隨意偷倒水肥案件。
環保局說，行為人違反廢棄物清理法第41條及46條之規定，將面臨5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金；1月17日接獲通報中埔鄉某溝渠遭偷倒水肥情形，立即派員會同當地派出所警員至現場稽查，到場時雖未發現行為人，立即展開蒐證，調閱路口監視器，查獲邱姓行為人，依法移送司法機關偵辦。
2月17日又接獲通報，新港鄉某農地有遭偷倒水肥情形，會同當地派出所警員至現場，當場查獲楊姓行為人及犯案車輛，除行為人以現行犯移送法辦外，犯案車輛亦遭查扣，得不償失。
環保局長張輝川說，為守護國土，環保局將持續與檢警調單位緊密合作，加強廢棄物非法棄置查緝及各大路口攔查，本次查獲此2起案件，行為人所駕駛的犯案車輛皆為衛生行所有，收取社區及家戶水肥後傾倒於案發現，張輝川呼籲，業者受託處理廢棄物，應取得清除、處理許可證，始得從事清除、處理行為，收受廢棄物應合法處理，切勿以身試法，隨意傾倒，破壞美好「嘉園」。
過去無化學肥料，農民施肥大多以家裡水肥施肥，現在家家有化糞池，化學肥料普遍，農民不再使用水肥，但台灣人口密集，抽肥車抽的水肥應運至汙水處理廠處理，但汙水處理廠水肥處理量有限，引發不肖業處偷倒水肥，汙染環境衛生。
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