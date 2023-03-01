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嘉義200年老廟「插田中」！地方文史人士：底下恐藏龐大村落遺跡

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現，嘉義有一處廟宇是「插」在田中央，只露出屋頂部分。 圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
有網友發現，嘉義有一處廟宇是「插」在田中央，只露出屋頂部分。 圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院

台灣各地寺廟林立，它不僅是宗教信仰的基地，也是文化傳承的場所，各地廟宇都有不同特色。有網友發現，嘉義有一處廟宇是「插」在田中央，只露出屋頂部分。有知情人士透露，該廟是嘉義六腳五福宮舊址，於民國48年遭遇八七水災沖毀，村民遷移後這邊成了廢棄廟宇。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，只見一片插了秧苗的稻田中央，有一座只看得見屋頂的廟宇，不禁笑說「田中央有間廟」。

照片曝光後，不少網友紛紛笑稱「神跡呀！從田中竟冒出廟頂，將和秧苗一同成長，未來完全出土將會是間神廟呀」、「顯靈時，廟會浮起來？」、「不會想好奇把它挖出來嗎？」、「地層下陷？」、「標準的在地公廟」。

有知情網友表示，「耆老相傳，該廟至少有兩百年歷史，在西元1915年重新修繕，不過在1959年，因八七風災及八一水災受損，村民便在興建堤防後，另尋地改建新廟，不過這間半截廟經專家研判，廟體內含鋼筋、鐵絲等建材，並不符合文化資產的古蹟認定標準，再加上整體結構已嚴重毀損，若強拉反而會破壞」。有網友透露該座廟宇位於嘉義縣六腳鄉，是大庄五福宮舊址，「1959年八七水災淹沒大庄，村民遷移後這邊成了廢棄廟宇」。

根據維基百科記載，大庄舊五福宮遺址是位於嘉義縣六腳鄉蘇厝寮、北港溪堤防外的大庄五福宮舊廟身，因遭洪水泥沙淹沒，今僅剩屋頂露出在農田中央，成為觀光景點。當地居民在經歷1959年的八七水災及1960年的八一水災後，整個村落遭受巨大損失。後來興建堤防後，村民另建新的五福宮，留下位於堤防外河道中的舊廟身。

根據聯合報報導，2016年住在新港鄉的雲林科技大學教師陳素雲看到《經典雜誌》拍攝一張廟身埋沒在沙土中、僅露出廟簷等屋頂部分的照片，於是和新港頂菜園負責人陳明惠查訪並找到現址，並希望能以原狀保存下來，獲地主答應。陳明惠等地方文史人士當年還尋訪耆老，證實這間古廟可能有1、200年歷史，地底下不只有廟身，更可能還有龐大的村落遺跡。

嘉義 雲科大

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