草莓又來了！ 台南分署3月7日拍賣大湖草莓1元起標
去年草莓產季，行政執行署台南分署於聯合拍賣日拍賣及設攤零售秒殺，大受歡迎。台南分署預定7日上午10時起在中庭廣場舉辦動產拍賣會，當日將再次拍賣苗栗大湖草莓20籃，不定底價，1元起標，歡迎有興趣的民眾踴躍競標。
台南分署表示，林姓男子在苗栗縣大湖鄉種植草莓，因滯欠使用牌照稅及交通罰鍰合計金額2萬多元，目前月繳5千元；有鑑於去年林男於草莓產季，提供自己種植、當日現採的優質草莓，在聯合拍賣日進行拍賣及設攤零售，深受民眾歡迎，一掃而空。
因此，執行人員再度詢問林男是否願提供草莓進行拍變及設攤零售，他表示，願意提供現採草莓20籃（每籃1.5公斤）利用聯合拍賣會的平台拍賣，另外在現場設攤零售草莓，當天拍賣及設攤零售所得款項，扣除必要成本後，將用來清償欠款。
台南分署指出，為方便民眾觀覽拍賣物，已將拍賣資訊及拍賣物照片公告在台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。
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