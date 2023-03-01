成大就業博覽會提供1.4萬個工作機會 國際大廠都來了

成大與南部11所大專校院攜手合辦「2023 南區就業博覽會」，3月12日在光復校區開設 324 個攤位，預計提供超過 1.4 萬個工作機會，將再創企業年度求才高峰，參與徵才企業數254 家，3月9日至12日在成大接連4天舉行52場公司徵才說明會。

成大表示，為強化徵才多元性，今年主辦單位在網頁標示本國籍、外籍生之外，再增加博士生需求之標註，以強化博士班畢業生就業機會的佈局。同時也安排5位專業職涯諮詢顧問，為求職者進行一對一履歷健檢與修改服務，強化履歷的吸睛度，提高就業競爭力。

主辦單位提醒，公司徵才說明會需事先線上報名，但可參加場次不限。就業博覽會現場徵才活動地點包含：成大光復校區中正堂、雲平大道、學生活動中心前廣場、雲平大樓西側廣場；更多資訊請詳見：南區就業博覽會官網 （https://reurl.cc/Np933m）或 南區就業博覽會FB粉專（https://reurl.cc/Rv0xg6）。

伴隨國際移動恢復，許多企業著手延攬國際人才。聯華電子將於博覽會現場特別成立海外暨僑外專區，邀請新加坡及日本廠主管及招募團隊前來，並提供中英日文諮詢服務。除了理工、資工科系相關背景的同學外，也歡迎具跨領域專業的新鮮人加入。

半導體知名設備商艾司摩爾（ASML）去（2022）年在台員工已超過 4500 人，今（2023）年將持續招募500至600人，除了客戶支援工程師、製造工程師、研發工程師外，「供應鏈管理人才」為今（2023）年招募亮點。