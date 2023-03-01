想提高考運正確這樣拜 文史專家提醒：避開2物不能拜

台南市觀旅局推出考運文昌散策路線，將由文史專家導覽中西區和北區主管科考的神明，希望除了自己努力外，也能靠讓主管科考的神明，加持考運，但文昌帝君要怎麼拜，文史專家今天也提供注意事項，有4種祭品必備，另要注意有2種千萬不能拜。

大員文化觀光協會前理事長曹益誠表示，面對考試時，常有人在校一條龍，但在外考試一條蟲，就是考運沒有出來，可以去廟裡安文昌燈，祭拜文昌帝君準備的祭品要有蔥、蒜、芹菜還有礦泉水，生蔥代表睿智聰明，蒜是要考計算相關的理工會計，「蒜數順利」，可把標準答案算出來；芹菜代表平常辛勤努力，榜上有名是應該的，另外可以準備礦泉水，象徵文思泉湧運筆如飛，經過文昌帝君加持過，考3天就準備3罐，感覺不順就喝一口。

曹益誠說，拜文昌帝君不一定每間都要準備疏文，考生要帶准考證，神明才會知道要在那裡考什麼試，也提醒不要拜蛋因為會抱蛋，粽子和包子可以拜，但不能拜花生，因花生是落土生長，會名落孫山。若要拜水果就準備橘子、梨子、桔子、蘋果，有「甘來結果」代表考高分金榜題名。

台南觀旅局規畫的最強考運導覽路線，有中西區祀典武廟拜五文昌帝君，赤崁樓文昌閣魁星爺，大士殿魁星爺，縣城隍廟主考官24司，北區三山國王廟韓愈及文昌帝廟。其中赤崁樓魁星是全台灣最古老的，有歷史價值，外傳也最靈驗；大士殿當年在赤崁樓也有一百多年歷史，另縣城隍廟24司可依不同考試拜不同的主管司，三山國王廟是潮洲人祭拜，有全台唯二祭祀韓愈的廟宇。