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挖水池就在養！養殖業者痛批7成禽場非法 縣府加強查察

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌（右）今天控訴雲林有7成禽場不合法。記者黃于凡／攝影
中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌（右）今天控訴雲林有7成禽場不合法。記者黃于凡／攝影

雲林縣長張麗善今天到四湖鄉芳源畜牧場觀摩家禽智慧飼養生產管理系統，養殖業者反映，雲林縣7成禽場不合法，隨便挖個池子就在養，腳踏實地申請畜牧證、蓋禽場的人反而吃虧，每公斤成本多4元毫無競爭力；縣府表示，飼養500隻以下家禽不需畜牧登記，但為避免禽場成為禽流感破口，會加強查察。

中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌說，雲林縣有7成禽場不合法，隨便挖個池子就在養鴨、養鵝，年輕人回鄉腳踏實地做事，每公斤成本多人家4元，毫無競爭力可言，政府應整頓非法禽場，產業才有機會進步；另，按照政府程序走，有許多案例場到現在都還沒解封，應放寬案例場限制，不該一輩子被判無期徒刑。

農業處長魏勝德說，發現非法養殖場都會先開罰單、再走程序，依照農委會規定，飼養家禽500隻以下不需畜牧登記，可讓家庭式畜牧場飼養，但因近期禽流感嚴重，為避免成為防疫破口，將加強查察；案例場得過一次禽流感後，會有許多管制，應視實際養殖情況解封，會再跟中央反映。

雲林養雞協會理事長張振寧說，從去年開始，無論雞、鴨產蛋率都下降，H5N1病毒衝著蛋雞而來，以前都說水禽會保毒、不會發病，但這次連水禽都遭殃，所以要提升衛生管理，人員出入一定要消毒，沒消毒禁止入內，也要建置現代化禽舍，用電腦管理節省人工，降低人員攜帶病毒風險。

中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌（右）向雲林縣長張麗善（中）示範智慧禽舍操作方法。記者黃于凡／攝影
中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌（右）向雲林縣長張麗善（中）示範智慧禽舍操作方法。記者黃于凡／攝影

禽流感 雲林 競爭力

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