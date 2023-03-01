聽新聞
test
0:00 / 0:00
挖水池就在養！養殖業者痛批7成禽場非法 縣府加強查察
雲林縣長張麗善今天到四湖鄉芳源畜牧場觀摩家禽智慧飼養生產管理系統，養殖業者反映，雲林縣7成禽場不合法，隨便挖個池子就在養，腳踏實地申請畜牧證、蓋禽場的人反而吃虧，每公斤成本多4元毫無競爭力；縣府表示，飼養500隻以下家禽不需畜牧登記，但為避免禽場成為禽流感破口，會加強查察。
中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌說，雲林縣有7成禽場不合法，隨便挖個池子就在養鴨、養鵝，年輕人回鄉腳踏實地做事，每公斤成本多人家4元，毫無競爭力可言，政府應整頓非法禽場，產業才有機會進步；另，按照政府程序走，有許多案例場到現在都還沒解封，應放寬案例場限制，不該一輩子被判無期徒刑。
農業處長魏勝德說，發現非法養殖場都會先開罰單、再走程序，依照農委會規定，飼養家禽500隻以下不需畜牧登記，可讓家庭式畜牧場飼養，但因近期禽流感嚴重，為避免成為防疫破口，將加強查察；案例場得過一次禽流感後，會有許多管制，應視實際養殖情況解封，會再跟中央反映。
雲林養雞協會理事長張振寧說，從去年開始，無論雞、鴨產蛋率都下降，H5N1病毒衝著蛋雞而來，以前都說水禽會保毒、不會發病，但這次連水禽都遭殃，所以要提升衛生管理，人員出入一定要消毒，沒消毒禁止入內，也要建置現代化禽舍，用電腦管理節省人工，降低人員攜帶病毒風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言