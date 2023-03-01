影／女力崛起 婦女節前嘉義縣府要表揚這10位傑出女性
38國際婦女節將近，嘉義縣長翁章梁今天上午在縣府主持婦女節慶祝活動記者會，落實兩性平權，縣府有8位女性局處長，比例達3分之1，10位選拔產生的傑出女性到場，與8位女主管同台，共同宣示婦女節主題「勇敢超越無所畏懼！」
翁章梁與縣府女性主管、10位傑出女性，齊力翻轉骨牌啟動，號召女性為自己改變，翻轉性別歧視，破框而出！安排「平權倡議儀式」，翁章梁及縣府女主管、議員及鄉鎮市長在平權聚力牆署名，齊心倡議，聚力響應！
翁章梁說，縣府一級主管任一性別比例已達3分之1，感謝8位女性一級主管對縣政推動不遺餘力，環保局之前推薦傑出女性王雅玢，擔任環保署首位女副署長，今年選拔遴選10位各領域表現亮眼的女性。
期望透過她們故事，傳達勇敢超越、無所畏懼精神，未來會持續推動婦女福利，落實保障女性各項權益，策，讓女性擁有平等的環境，營造被尊重、安全且幸福的生活氛圍，讓新嘉義越來越好。
婦女節慶祝活動周日上午9點，在縣府前廣場登場，有傑出女性表揚、性別平等曬書專區及獨家本事創意拍照區，Woman心巿集、免費按摩指甲彩繪服務、闖關送宣導品等精彩內容，參加活動可有機會把摸彩品65吋電視、大小家電及上百項摸彩品帶回家。
十位傑出女性名單：溪口國中教師黃馨儀；阿里山百合生產合作社蕭燕月與丈夫共同成立合作社；嘉縣警局第一位女性偵查佐戴淑娟；梅山鄉太平社區執行長吳金蒨；織田舖子負責人李宜蓉。大埔鄉新住民領袖翁麗珠；嘉義縣首位女性消防隊長黃翊寧；嘉義縣女子燙髮業職業工會理事長余秀華；中埔鄉衛生所醫事檢驗師許玲玲；天主教會嘉義教區附設聖心教養院執行長吳敏華。
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