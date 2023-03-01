加持金榜題名…台南推出最高CP值「最強考運」導覽路線

繼去年農曆7月推出「台南最強女鬼」散步路線瞬間秒殺，台南南市觀旅局再推出史上「最強考運」散策導覽。短短的不到1公里就有5個參拜點，帶領民眾走訪五文昌、百年魁星爺、縣城隍，以及平常少見的韓昌黎(韓愈)等神祇，3月11日起每周六由導覽老師帶領大家走訪最強考運散策，共有10梯次200位名額，今日起開放線上報名，為考生考運加持，祈求金榜題名。

市長黃偉哲表示，台南是宗教之都，合法登記寺廟就有1500多間，且有主管考運又有效的、觀旅局推出考運導覽路線，在最短的時間內參拜最多最有效的廟宇，CP值最高的，不管是學測、分科、甄試，或者是學校的考試，或者是就業、求學的考試，或者是公司行號的面試，除了自己做好準備，也是要神明來加持。觀旅局根據統計，找出最有效的且密集度最高的、cp值最高的考運散策路線，最佳考運考試拜拜路線。

觀旅局代理局長林國華指出，相傳文昌帝君為主宰功名祿位之神，自古以來即是讀書文人及求科名者最尊奉的神祗，觀旅局在各類考試陸續登場前，觀旅局以拜文昌帝君神祉為主題，規畫最強考運散策導覽路線，為考生加持，期能試順利金榜題名，更能了解主管科考神明的故事。

林國華說，「考試7分靠實力，3分靠運氣」，今年以文昌帝君神祉為主題，邀請專家及民俗學者規畫專屬台南，助長考運的史上最強考運散策導覽路線，跨2個行政區，由中西區祀典武廟、赤崁樓魁星爺、赤崁樓大士殿，再漫遊至北區縣城隍廟及三山國王廟，共五個文昌帝君神祉，也可以順遊赤崁樓及老街等古蹟景點，讓遊客透過雙腳漫步，更認識充滿故事性的台南。

觀旅局也準備貼心考運加持禮品，免費贈送給報名參加民眾，包括印有金榜題名椪餅、疏文及包裝精美筆與橡皮擦，考運散策導覽路線，線上報名為200位名額(額滿為止)。

另觀旅局也加碼贈送文昌小禮品(2B鉛筆+橡皮擦)550份，自3月11日起，凡在台南市各廟宇有配奉祀文昌帝君處，拍照打卡(廟宇名稱)上傳至Facebook or Instagram並標記指定Hashtag「台南最強考運散步導覽路線」，並下載旅行台南APP，於觀旅局轄管11處旅遊服務中心出示拍照打卡及旅行台南APP畫面，由旅服人員協助操作，即可免費領取文昌小禮品，每份文昌禮品均經過魁星爺過爐加持，加乘考運，各旅服中心限量50份，送完為止。