快訊

Gogoro宣布史上最大規模降價！全新Gogoro Delight「本色黑」同步登場

新竹棒球場案十多官員涉疏失 高虹安：目前最高層級是內政部次長

16歲學生動員服勤 專家：每年只訓練8小時等於去送死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加持金榜題名…台南推出最高CP值「最強考運」導覽路線

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市推「最強考運」導覽路線 ，帶領民眾走訪五文昌、百年魁星爺、縣城隍及韓愈等，祈求考試順利。記者吳淑玲／攝影
台南市推「最強考運」導覽路線 ，帶領民眾走訪五文昌、百年魁星爺、縣城隍及韓愈等，祈求考試順利。記者吳淑玲／攝影

繼去年農曆7月推出「台南最強女鬼」散步路線瞬間秒殺，台南南市觀旅局再推出史上「最強考運」散策導覽。短短的不到1公里就有5個參拜點，帶領民眾走訪五文昌、百年魁星爺、縣城隍，以及平常少見的韓昌黎(韓愈)等神祇，3月11日起每周六由導覽老師帶領大家走訪最強考運散策，共有10梯次200位名額，今日起開放線上報名，為考生考運加持，祈求金榜題名。

市長黃偉哲表示，台南是宗教之都，合法登記寺廟就有1500多間，且有主管考運又有效的、觀旅局推出考運導覽路線，在最短的時間內參拜最多最有效的廟宇，CP值最高的，不管是學測、分科、甄試，或者是學校的考試，或者是就業、求學的考試，或者是公司行號的面試，除了自己做好準備，也是要神明來加持。觀旅局根據統計，找出最有效的且密集度最高的、cp值最高的考運散策路線，最佳考運考試拜拜路線。

觀旅局代理局長林國華指出，相傳文昌帝君為主宰功名祿位之神，自古以來即是讀書文人及求科名者最尊奉的神祗，觀旅局在各類考試陸續登場前，觀旅局以拜文昌帝君神祉為主題，規畫最強考運散策導覽路線，為考生加持，期能試順利金榜題名，更能了解主管科考神明的故事。

林國華說，「考試7分靠實力，3分靠運氣」，今年以文昌帝君神祉為主題，邀請專家及民俗學者規畫專屬台南，助長考運的史上最強考運散策導覽路線，跨2個行政區，由中西區祀典武廟、赤崁樓魁星爺、赤崁樓大士殿，再漫遊至北區縣城隍廟及三山國王廟，共五個文昌帝君神祉，也可以順遊赤崁樓及老街等古蹟景點，讓遊客透過雙腳漫步，更認識充滿故事性的台南。

觀旅局也準備貼心考運加持禮品，免費贈送給報名參加民眾，包括印有金榜題名椪餅、疏文及包裝精美筆與橡皮擦，考運散策導覽路線，線上報名為200位名額(額滿為止)。

另觀旅局也加碼贈送文昌小禮品(2B鉛筆+橡皮擦)550份，自3月11日起，凡在台南市各廟宇有配奉祀文昌帝君處，拍照打卡(廟宇名稱)上傳至Facebook or Instagram並標記指定Hashtag「台南最強考運散步導覽路線」，並下載旅行台南APP，於觀旅局轄管11處旅遊服務中心出示拍照打卡及旅行台南APP畫面，由旅服人員協助操作，即可免費領取文昌小禮品，每份文昌禮品均經過魁星爺過爐加持，加乘考運，各旅服中心限量50份，送完為止。

導覽散策路線，預定於3月11日(周六)起至5月13日(周六)，每周六下午3時至4時30分，導覽時間約1時30分，每梯次20人，共10梯次，共200個名額，自今(1)日起上午8時開放線上報名，報名網址, https://www.twtainan.net/zh-tw/application/list

台南市推「最強考運」導覽路線 ，帶領民眾走訪五文昌、百年魁星爺、縣城隍及韓愈等，祈求考試順利。記者吳淑玲／攝影
台南市推「最強考運」導覽路線 ，帶領民眾走訪五文昌、百年魁星爺、縣城隍及韓愈等，祈求考試順利。記者吳淑玲／攝影
台南市推「最強考運」導覽路線 ，帶領民眾走訪五文昌、百年魁星爺、縣城隍及韓愈等，祈求考試順利。記者吳淑玲／攝影
台南市推「最強考運」導覽路線 ，帶領民眾走訪五文昌、百年魁星爺、縣城隍及韓愈等，祈求考試順利。記者吳淑玲／攝影
台南市推「最強考運」導覽路線 ，帶領民眾走訪五文昌、百年魁星爺、縣城隍及韓愈等，祈求考試順利。記者吳淑玲／攝影
台南市推「最強考運」導覽路線 ，帶領民眾走訪五文昌、百年魁星爺、縣城隍及韓愈等，祈求考試順利。記者吳淑玲／攝影

台南 赤崁樓 城隍廟 黃偉哲

延伸閱讀

台南春日和煦好吃又好玩 漁光島玩水玩到爽

台南推百年高校高球聯盟首屆邀請賽 全運會高球賽也選在這

影／桃園賞櫻台7景點大塞車 大溪老街、拉拉山人潮爆紅燈

網紅英國爸媽全台最美菜市場買水果 直呼：台南是最愛

相關新聞

想提高考運正確這樣拜 文史專家提醒：避開2物不能拜

台南市觀旅局推出考運文昌散策路線，將由文史專家導覽中西區和北區主管科考的神明，希望除了自己努力外，也能靠讓主管科考的神明...

加持金榜題名…台南推出最高CP值「最強考運」導覽路線

繼去年農曆7月推出「台南最強女鬼」散步路線瞬間秒殺，台南南市觀旅局再推出史上「最強考運」散策導覽。短短的不到1公里就有5...

水情嚴峻嘉義今起燈號由綠轉黃燈 仁義潭沙洲小島浮現民眾憂快見底

嘉義縣市水情嚴峻，仁義潭、蘭潭到昨天為止，合計蓄水量1154萬噸，蓄水率剩33.86％，經濟部宣布今起嘉義水情燈號由綠燈...

成大就業博覽會提供1.4萬個工作機會 國際大廠都來了

成大與南部11所大專校院攜手合辦「2023 南區就業博覽會」，3月12日在光復校區開設 324 個攤位，預計提供超過 1...

挖水池就在養！養殖業者痛批7成禽場非法 縣府加強查察

雲林縣長張麗善今天到四湖鄉芳源畜牧場觀摩家禽智慧飼養生產管理系統，養殖業者反映，雲林縣7成禽場不合法，隨便挖個池子就在養...

影／女力崛起 婦女節前嘉義縣府要表揚這10位傑出女性

38國際婦女節將近，嘉義縣長翁章梁今天上午在縣府主持婦女節慶祝活動記者會，落實兩性平權，縣府有8位女性局處長，比例達3分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦