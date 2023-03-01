工程變更增加工期 關子嶺警光山莊暫停營業至5月底

台南市白河關子嶺警光山莊，正辦理建築物耐震補強及室內裝修工程，因工程變更增加工程，原暫停營業至本月底將順延至5月底。市警局表示，未來恢復營運將提供更安全、舒適休閒空間。

市警局指出，關子嶺警光山莊因施作前棟建築物耐震補強及室內裝修工程，原去年7月25日至今年3月底施工暫停營業，因該工程變更設計增加工期，得順延至5月底。

市警局後勤科說，原施工項目包括前棟建築物耐震補強、電梯工程規劃設計、2人及4人客房總計18間內部空間規劃及裝修設計（房間內部裝潢及防火整體規劃設計，浴廁、湯池及排水管線更新）及建築物全棟消防、水電（建築物電力改善）、無障礙設施及室內裝修審查。

而施工期間，因化糞池拆除及新設1樓大廳天花板拆除及新設建築鋼結構數量不足，因此辦理變更設計而增加工期。