走失水牛無人認領 南市老牛的家添新成員「阿花」

走失水牛經公告後無人認領，台南市「老牛的家」近日增添新成員「阿花」，目前體態健壯且精神良好，農業局表示，希望讓退役老牛有更舒服安養環境。

春節期間南市安南區安佃派出所員警拾獲水牛一頭，拾獲水牛的四肢膝蓋以下偏白色、耳朵有白毛、沒有鼻環，警所人員從大年初三起照顧並盼失主至派出所領回，警所人員除年節執勤外還特地排班餵牛，照顧了2天1夜仍未等到失主出現，後續交由南市府農業局將水牛帶回老牛的家接手安置照料。

農業局持續為這頭水牛尋找失主，上月14日至20日公告期間無人認領，後農業局領回正式收編成為老牛的家一員，並由工作人員取名為「阿花」。

工作人員笑說，雖是「菜市仔名」，但親切好記，阿花剛入園時身形較消瘦，似乎因對周圍環境陌生而緊張，經悉心照顧，園區內有寬廣草皮供其活動，足夠牧草可吃飽，恢復食慾後更能享受舒適環境，目前阿花體態健壯且精神良好。

畜產科長徐幸君說，老牛的家位於台南柳營德元埤荷蘭村旁，為體恤一生辛苦耕作退役老耕牛而成立的老牛安養中心，設立至今已經有12年，目前有水牛4頭、黃牛1頭，歡迎民眾可前往參訪，民眾若有意願協助老牛的照護相關事宜，請洽農業局畜產科網站（https://agron.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=33919&s=12759）或電洽畜產科(06）6326301。