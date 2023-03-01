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翁章梁聘任太保市長落選人戴光宗 擔任工策會總幹事

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁聘民進黨前議員戴光宗擔任工策會總幹事。圖／取自戴光宗臉書
嘉義縣長翁章梁聘民進黨前議員戴光宗擔任工策會總幹事。圖／取自戴光宗臉書

去年底嘉義縣五合一選舉，縣長翁章梁、議長張明達連任，延續綠色執政，但6鄉鎮市長選戰敗選，對綠營一大警訊，立委蔡易餘拚連任，延攬2次議員落選呂文正、朴子市長選舉落選的涂建軒，分別擔任他辦公室主任、執行長；翁章梁聘民進黨提名太保市長選舉落選的前議員戴光宗，擔任工策會總幹事。

翁章梁4年前就職，聘民進黨縣黨部主委、議員落選的林沐惠，擔任工策會總幹事，遭藍營議員批林不具備工商專業，林沐惠兼主委在縣府辦公開民主惡例，一度要求林辭職，否則刪除縣府補助工策會640萬元預算，要求工策會總幹事要到議會列席備詢，翁章梁需承擔人事選擇的社會觀感，最後林沐惠辭主委，專職工策會總幹事。

去年縣治太保市長激戰，翁章梁全力輔選綠營提名戴光宗，選舉結果，由退出民進黨無黨鄭淑分當選，選前，蔡英文總統還為戴光宗助選；翁章梁說，延攬戴光宗是戴熟悉工商界，當過2屆議員；戴光宗低調說，認真學習服務。

戴光宗2月就任，工策會採委員制，縣長兼任主委，聘請縣府建設、經發、地政、財政、主計、稅捐、環保等主管及工商界領袖等35人為委員，委員會下設總幹事、副總幹事、專員、幹事及辦事員等人，處理日常會務工作。

翁章梁 蔡易餘

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