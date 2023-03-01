水情嚴峻嘉義今起燈號由綠轉黃燈 仁義潭沙洲小島浮現民眾憂快見底

嘉義縣市水情嚴峻，仁義潭、蘭潭到昨天為止，合計蓄水量1154萬噸，蓄水率剩33.86％，經濟部宣布今起嘉義水情燈號由綠燈提醒，改為減壓供水的「黃燈」，夜間等離峰時段減壓供水，時間為晚間10點至隔天早上6點，產業用水也進行節水措施，呼籲民眾節約用水。

春雨遲遲不來，供應嘉義縣縣市民生及工業用水的仁義潭及蘭潭水庫，水位直直落，早起運動民眾發現，番路鄉仁義潭不只出現沙洲，多處小島浮現、潭底近出水口龜裂、還有狹小水道出現、壩堤水漬線愈來愈長；嘉市蘭潭水庫淹沒區百年巫家古井浮現，民眾擔心再不降雨，水庫恐將見底。

水利署南區水資源局與水公司第五區管理處，聯合調配供水，嘉義地區1天用水量估計需30萬噸，水情吃緊，為讓2座水庫的庫存撐到5月梅雨期、颱風季，每天由台南烏山頭水庫系統支援10萬噸，雲林湖山水庫支援10萬噸，蘭潭、仁義潭串聯出水10萬噸，希望撐過旱象。

南區水資局說，去年南部地區降雨量是近30年來最低，統計曾文水庫集水區去年降雨量更比百年大旱同期少了112毫米，在不影響產業生產及民眾生活節水措施有效調控下，目前供水穩定，但未來距離汛期來臨時間尚長，降雨不確性高，請民眾配合政府採行政策共同節水。