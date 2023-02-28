40歲後更年期病患日增 醫籲慎用雌性賀爾蒙能有效改善

台南市立安南醫院40歲後「更年期問題」病患日增，因為症狀經常複雜多樣，有些患者到許多科別求助都找不到原因。院方提醒婦女，醫學研究8成以上40歲後會出現更年期症狀，發現異常可先求助婦產科醫師。

婦產科醫師陳昱任舉最近案例表示，一位45歲婦女過去無內科疾病，且常和親友出門旅遊，生活舒適自在；但最近幾個月，身體突然常感不適，出現全身痠痛、半夜難入眠、情緒不穩易發怒，甚至開始覺得憂鬱，加上身體常有熱潮紅、盜汗、心悸、頻尿和尿道燒灼等現象，就連與先生行房，私密處都極度不舒服，諸多不同症狀導致她無法正常上班。

陳昱任說，這位婦女輾轉精神科、復健科、中醫科跟內科看診，但症狀都改善不大，反而讓她誤以為自己罹患罕見疾病。後來到婦產科確診為婦女患者常見的更年期症狀，藥物介入治療後身心不適終獲得緩解，再次回歸自在日常。

8成婦女到40歲就會逐漸出現更年期症狀，原因是雌性荷爾蒙分泌減少，連帶可能產生熱潮紅、盜汗、陰道乾澀、骨骼痠痛、失眠、心情低落及易怒等情形，其中又以潮熱、盜汗及心悸最為常見，嚴重者恐影響正常生活作息。

陳昱任表示，適當補充雌性賀爾蒙能有效改善。他舉臨床實例，多數患者在適當使用天然雌性賀爾蒙後，不僅大幅改善生活品質，身心更恢復至年輕時期舒適、自信感。不過雌性賀爾蒙可能增加血管栓塞、癌症及失智症風險，使用需專業醫師評估可否採用。

陳昱任指出，最新研究顯示，補充賀爾蒙，最好採用天然賀爾蒙治療，才能將副作用減至最低，達到最安全治療目標。如醫師評估不適用雌性賀爾蒙，比如乳癌、中風或血管栓塞患者，醫學上仍有其他非賀爾蒙藥物可幫助改善症狀，無須過度擔心。