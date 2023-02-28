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40歲後更年期病患日增 醫籲慎用雌性賀爾蒙能有效改善

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市立安南醫院婦產科醫師陳昱任解說更年期常見症狀。圖／陳昱任提供
台南市立安南醫院婦產科醫師陳昱任解說更年期常見症狀。圖／陳昱任提供

台南市立安南醫院40歲後「更年期問題」病患日增，因為症狀經常複雜多樣，有些患者到許多科別求助都找不到原因。院方提醒婦女，醫學研究8成以上40歲後會出現更年期症狀，發現異常可先求助婦產科醫師

婦產科醫師陳昱任舉最近案例表示，一位45歲婦女過去無內科疾病，且常和親友出門旅遊，生活舒適自在；但最近幾個月，身體突然常感不適，出現全身痠痛、半夜難入眠、情緒不穩易發怒，甚至開始覺得憂鬱，加上身體常有熱潮紅、盜汗、心悸、頻尿和尿道燒灼等現象，就連與先生行房，私密處都極度不舒服，諸多不同症狀導致她無法正常上班。

陳昱任說，這位婦女輾轉精神科、復健科、中醫科跟內科看診，但症狀都改善不大，反而讓她誤以為自己罹患罕見疾病。後來到婦產科確診為婦女患者常見的更年期症狀，藥物介入治療後身心不適終獲得緩解，再次回歸自在日常。

8成婦女到40歲就會逐漸出現更年期症狀，原因是雌性荷爾蒙分泌減少，連帶可能產生熱潮紅、盜汗、陰道乾澀、骨骼痠痛、失眠、心情低落及易怒等情形，其中又以潮熱、盜汗及心悸最為常見，嚴重者恐影響正常生活作息。

陳昱任表示，適當補充雌性賀爾蒙能有效改善。他舉臨床實例，多數患者在適當使用天然雌性賀爾蒙後，不僅大幅改善生活品質，身心更恢復至年輕時期舒適、自信感。不過雌性賀爾蒙可能增加血管栓塞、癌症及失智症風險，使用需專業醫師評估可否採用。

陳昱任指出，最新研究顯示，補充賀爾蒙，最好採用天然賀爾蒙治療，才能將副作用減至最低，達到最安全治療目標。如醫師評估不適用雌性賀爾蒙，比如乳癌、中風或血管栓塞患者，醫學上仍有其他非賀爾蒙藥物可幫助改善症狀，無須過度擔心。

40歲後更年期病患日增，台南市立安南醫院婦產科醫師陳昱任提醒慎用雌性賀爾蒙能有效改善。圖／陳昱任提供
40歲後更年期病患日增，台南市立安南醫院婦產科醫師陳昱任提醒慎用雌性賀爾蒙能有效改善。圖／陳昱任提供

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