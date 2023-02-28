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注意！台南臨安橋4月封閉改建 開放2鋼便橋降交通衝擊

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
位在台17線上的臨安橋為台南中西區、安平區主要幹道橋梁，為改善結構安全及完成運河遊船計畫，4月上旬將開放2側鋼便橋替代道路，同時封閉改建原本的舊臨安橋，預計2025年上半年完工。圖／台南市工務局提供
位在台17線上的臨安橋為台南中西區、安平區主要幹道橋梁，為改善結構安全及完成運河遊船計畫，4月上旬將開放2側鋼便橋替代道路，同時封閉改建原本的舊臨安橋，預計2025年上半年完工。圖／台南市工務局提供

位在台17線上的臨安橋為台南中西區、安平區主要幹道橋梁，為了改善結構安全及完成運河遊船計畫，4月上旬將開放2側的鋼便橋替代道路，同時封閉改建原本的舊臨安橋，預計2025年上半年完工。由於該路段除了有上下班車潮，還有景區觀光車輛，地方擔心屆時恐有交通黑暗期，市府工務局表示，鋼便橋維持雙向各3車道通行，盼降低衝擊。

台南市政府向交通部爭取臨安橋改建工程，獲得全額補助改建經費約5億元，但因當地交通量龐大，為了讓施工期間仍能維持車輛通行順暢，工務局前期作業先在臨安橋2側各搭設1座鋼便橋替代道路，預計3月下旬完成。待相關單位確認管線設施遷移完善後，4月上旬將開放2側鋼便橋通行，並同步封閉原臨安橋，拆除改建橋體，工期為660天。

工務局指出，臨安橋位在台17線中華西路上，為安平、中西區主要幹道橋梁，2013年橋梁檢測評估，帽梁開裂恐有落橋危險，雖經市府緊急補強，仍有安全疑慮，且現況橋梁底過低，也影響安平運河遊船通行河程，交通部了解改建的急迫性與必要性，同意全額補助改建，去年6月動土。

臨安橋改建後橋長計畫總長約200公尺，寬度32.4公尺，梁底高程至少抬高1.2公尺，改建後解決安全問題，也可以打通運河遊船的瓶頸路段，讓安平舊城區能以水陸運輸連結至河樂廣場，重現安平運河百年風華，為台南市一大亮點建設。

由於該路段除了每天有大批上下班車潮，也是進入安平觀光景點的重要行經路線，地方居民說，平常車子就很多了，假日更因觀光客湧入，導致常塞車，很擔心之後舊橋改建交通可能會大亂。

工務局表示，為因應該路段尖峰時段所帶來的龐大車流，臨安橋封閉施工前，先在舊橋2側各搭建1座臨時通行鋼便橋作為替代道路，仍維持雙向各3車道通行，以降低因施工所導致的交通衝擊。施工期間為疏緩交通，將安排義交人員全天候在路口指揮交通，提醒民眾行經鋼便橋時，也需放慢車速，以維交通安全。

替代道路 台南 車道

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