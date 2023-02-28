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嘉義市3月1日起停發「確診圖卡」 衛生所加開疫苗門診

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
疫情指揮中心宣布3月6日起至4月30日，實施「疫苗加一，解封安心」接種運動。圖／嘉義市政府提供
疫情指揮中心宣布3月6日起至4月30日，實施「疫苗加一，解封安心」接種運動。圖／嘉義市政府提供

COVID-19疫情趨緩，嘉義市政府今宣布，3月1日起停止發布每日COVID-19防疫報告圖卡，相關疫情資訊仍可到衛生福利部疾病管制署網站「COVID-19防疫專區及最新資訊」，或嘉市衛生局網站「新冠肺炎專區－COVID-19疫情資訊專區－疫情專區入口」查詢。

市府指出，中央流行疫情指揮中心宣布3月1日起停止提供自主防疫對象的公費家用抗原快篩試劑，即入境人員、確診者的密切接觸者，嘉市衛生所配合政策也停止發放。

疫情指揮中心宣布3月6日起至4月30日，實施「疫苗加一，解封安心」接種運動，市府表示，嘉市東區、西區衛生所特別加開BA.4/5雙價疫苗的假日與夜間門診，提供12歲以上民眾接種追加劑，西區衛生所為3月2日夜間5點到8點；東區衛生所3月4日上午8點半到11點半。

另，50歲以上市民到嘉市的COVID-19疫苗合約醫療院所接種，不限劑次，不限廠牌，3月20日前皆可獲得500元禮券。

嘉市衛生局呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的市民，趕快踴躍接種，做好開放準備。相關接種訊息可至市府衛生局網站的主題專區、COVID-19疫苗接種資訊專區https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=7501查詢，或撥（05）2341150防疫專線諮詢。

嘉義市政府指出，3月1日起停止發布每日COVID-19防疫報告圖卡。圖為今天確診圖卡。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府指出，3月1日起停止發布每日COVID-19防疫報告圖卡。圖為今天確診圖卡。圖／嘉義市政府提供
嘉義市東區和西區衛生所，近日加開疫苗接種門診。圖／嘉義市政府提供
嘉義市東區和西區衛生所，近日加開疫苗接種門診。圖／嘉義市政府提供

衛生所 疫情 COVID-19 疫苗

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