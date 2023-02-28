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北興市場剩20幾攤 創生團隊幫改造 市府曝遷址2方案

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
北興市場早年有300多攤，近來剩20幾攤實際在經營。記者林伯驊／攝影
北興市場早年有300多攤，近來剩20幾攤實際在經營。記者林伯驊／攝影

嘉義北興市場早年近400攤的盛況，剩20幾攤實際經營，又面臨3年後鐵路高架化拆除北興陸橋，市場跟著遷移，創生團隊「將才工廠」改造市場攤位、辦走讀歷史活動，攤商欣喜「有人來參觀比較熱鬧」；不過未來何去何從？嘉義市府說，使用鐵高下方的路廊空間，或遷到附近場地，都是評估方案。

北興市場自治會長謝正一說，北興陸橋尚未建之前是平交道，北興街整條都是攤販，從早上賣到入夜，500公尺有6、7間金飾店，3間中藥房，但蓋陸橋後變死巷，鐵道局宿舍搬遷，人潮大量流失。

深耕後驛地區多年的將才工場團隊，先前「桃城外郊部」獲選國發會的地方創生青年培力工作站，改造過北興街60年老店「永吉行」，間接鼓勵老店商品創新；團隊今年鎖定北興公有零售市場來改造，與技職學校合作，了解到當年外地移入帶進海口味，稱「海口市仔」，引導空間設計與在地連結。

團隊指出，改造北興市場內閒置空間，室內設計師帶領學生實作，將1個攤位，擺放老照片，並布置燈光、元素符號，議員黃敏修、黃思婷等人都到場參與改造，高中生還在攤位內，做走讀歷史。

攤商看到人潮進來，開心地說有人進來、有人來參觀，市場比較熱鬧；謝正一指出，許多攤販把生財器具放市場，跑去北興街尾做生意，仍有老顧客「甘願來這裡買」，將才工場將故事展示出來、給年輕人回憶，盼未來拆陸橋後，能選好的新位址，恢復榮光。

嘉義市府建設處表示，未來鐵路高架化後，該處的土地使用分區會調整，將持續與北興自治會、攤商經營意願，未來選址包括鐵軌路廊下方有無空間，或附近有無合適土地；短期內，持續協助漏水等修繕、維護環境乾淨、年節布置、周邊綠美化等。

將才工場與技職學校合作，改造北興市場的攤位。圖／將才工場提供
將才工場與技職學校合作，改造北興市場的攤位。圖／將才工場提供
將才工場與技職學校合作，改造北興市場的攤位。圖／將才工場提供
將才工場與技職學校合作，改造北興市場的攤位。圖／將才工場提供
將才工場與技職學校合作，改造北興市場的攤位。圖／將才工場提供
將才工場與技職學校合作，改造北興市場的攤位。圖／將才工場提供
將才工場與技職學校合作，改造北興市場的攤位。圖／將才工場提供
將才工場與技職學校合作，改造北興市場的攤位。圖／將才工場提供
將才工場與技職學校合作，改造北興市場的攤位。圖／將才工場提供
將才工場與技職學校合作，改造北興市場的攤位。圖／將才工場提供
將才工場與技職學校合作，改造北興市場的攤位。圖／將才工場提供
將才工場與技職學校合作，改造北興市場的攤位。圖／將才工場提供
將才工場與技職學校合作，改造北興市場的攤位。圖／將才工場提供
將才工場與技職學校合作，改造北興市場的攤位。圖／將才工場提供
將才工場與技職學校合作，改造北興市場的攤位。圖／將才工場提供
將才工場與技職學校合作，改造北興市場的攤位。圖／將才工場提供
北興市場早年有300多攤，近來剩20幾攤實際在經營。記者林伯驊／攝影
北興市場早年有300多攤，近來剩20幾攤實際在經營。記者林伯驊／攝影
將才工場與技職學校合作，改造北興市場的攤位。圖／將才工場提供
將才工場與技職學校合作，改造北興市場的攤位。圖／將才工場提供
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嘉義 鐵路高架化

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