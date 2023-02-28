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農漁民子女助學金 明起至3月底受理申請

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
農漁民子女助學金明起受理申請，台南市政府農業局呼籲符合資格者把握機會。圖 ／農業局提供
農漁民子女助學金明起受理申請，台南市政府農業局呼籲符合資格者把握機會。圖 ／農業局提供

111學年度第2學期農漁民子女助學金3月1日至3月底受理申請，針對農漁民子女就讀高中職、大學，給予4000至1萬3000元不等助學金，台南市政府農業局呼籲符合條件且戶籍在南市的農漁民，速向戶籍所在農（漁）會申請。

農業局表示，農漁民子女就讀公立高中職者每位可領4000元，私立高中職可領6500元；公立大專校院6500元、私立大專校院1萬3000元；但如已請領其他助學措施者，農漁民僅得擇一請領；例如教育部實施12年國民基本教育，推動高級中等學校一定條件免學費措施，若申請人選擇教育部的免繳學費措施，則不得領取農漁民子女助學金。

農業局長李建裕說，農漁民子女助學金申請條件，包括申請人為農保被保險人、農會正會員的農民或漁會甲類會員漁民；學生父母110年度個人綜合所得稅各類所得總額加總未超過台幣114萬元；學生就讀國內大專校院（或高中職），前一學期德行成績乙等或70分以上，且未領取政府學雜費減免優待補助者。

台南市長黃偉哲表示，該福利政策可實質減輕農漁民子女教育費用負擔，請農漁民踴躍申請。

漁民 教育部

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