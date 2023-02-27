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真的歹年冬！雲林水稻苗枯黃 農民憂挺不過寒風

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
近期天冷、風大，雲林水稻田枯黃，農民憂挺不過寒風。記者黃于凡／攝影
近期天冷、風大，雲林水稻田枯黃，農民憂挺不過寒風。記者黃于凡／攝影

真的歹年冬！雲林農民因晚冬延後插秧，仍遇天冷、風大，麥寮鄉、崙背鄉等地秧苗枯黃。農民說，有些秧苗還沒完全枯萎，近2天是秧苗成長關鍵，能不能挺過全靠老天爺。農業處表示，會持續了解災損情形，農損嚴重可申請水稻收入保險金。

農民說，今年真的是歹年冬，已因晚冬延後插秧，仍遇溫度冷、風太大，稻田黃得很嚴重，整區變黃的大概沒救了，部分稻田秧苗命懸一線，還沒有完全枯萎，需挺過這幾天才有機會長大，若整株都枯萎就沒救了，全靠老天爺賞臉，盼秧苗挺過這波低溫

曾參選麥寮鄉長林宜豊說，近期聽聞許多農民反映秧苗枯黃，實地勘察農田，麥寮近半盜田全區枯黃，部分稻田一半枯黃，已請農民拍照，確定是氣候因素、而非單一稻田問題後，將一起向農業處提出災損。

農業處長魏勝德說，近期天冷、風大影響秧苗，日前接獲莿桐鄉秧苗受損，已補助農民種新秧苗，會持續了解其他鄉鎮災損情形，現有農民水稻收入保險，可依種植面積申請理賠。

近期天冷、風大，雲林水稻田枯黃，農民憂挺不過寒風。記者黃于凡／攝影
近期天冷、風大，雲林水稻田枯黃，農民憂挺不過寒風。記者黃于凡／攝影
近期天冷、風大，雲林水稻田枯黃，農民憂挺不過寒風。記者黃于凡／攝影
近期天冷、風大，雲林水稻田枯黃，農民憂挺不過寒風。記者黃于凡／攝影
近期天冷、風大，雲林水稻田枯黃，農民憂挺不過寒風。記者黃于凡／攝影
近期天冷、風大，雲林水稻田枯黃，農民憂挺不過寒風。記者黃于凡／攝影

農民 災損 保險 雲林 低溫 稻米

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