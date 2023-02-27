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改善台南漁光島假日塞車 議員：安平港環港道路應開放

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市漁光橋一邊是市有道路，一邊是安平商港環港道路，市議員建議開放環港道路。記者鄭惠仁／攝影
台南市漁光橋一邊是市有道路，一邊是安平商港環港道路，市議員建議開放環港道路。記者鄭惠仁／攝影

228連續假日，台南市安平區漁光島湧入大量觀光人潮，但也造成塞車，台南市議員李啟維今天建議，為了解決每遇假日塞車問題，安平港務公司環港道路應開放。交通局表示，港務公司基於觀光發展，正就環港道路路型調整做規畫，市府也會提供意見及協助，讓未來交通更順暢。

李啟維表示，漁光島對外交通只靠漁光橋根本不夠使用，夏季平常日戲水人潮就很多，何況假日，漁光橋一邊是市有道路，一邊是安平商港環港道路，如果規畫從漁光橋進入漁光島，從環港道路岀來進入市區，健康路車輛大排長龍將可改善，也不會影響安平港交通。

李議員說，安平商港位於市中心幅員遼闊，台南市的發展和安平商港唇齒相依共存共榮，安平港不能本位主義自外於台南市之外，如果把環港道路適度開放，不但有助於漁光島交通改善，也有助於安平商港本身港務多元發展增加營收。

他指出，接下來的三鯤鯓藝術祭還有明年台灣建城400年一連串活動，解決漁光島對外交通問題已是政府當務之急，希望中央地方都能正視，他也將在議會質詢極力爭取。

交通局長王銘德表示，台灣港務公司正大力發展沿著健康路到漁光島的觀光，提出開發計畫，包含調整環港道路的路型調整，市府也會配合及協助，以改善漁光島的交通問題。

台南 塞車 議員

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