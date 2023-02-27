台南春日和煦好吃又好玩 漁光島玩水玩到爽

今天是228連假第3天，台南市風和日麗，除了海濱吸引踏浪、曬太陽人潮，各觀光景點人潮持續爆滿，觀旅局統計，昨天市區人潮吸引22萬遊客走訪，今天人潮不輸昨天。

觀光旅遊局表示，昨天人潮相較於去年增加近一成，市區的國華海安商圈、小西門商圈、南紡商圈及赤崁樓與孔廟文化園區周邊等景點，共吸引逾22萬遊客走訪。另郊外的虎頭埤風景區與德元埤荷蘭村也有近萬名旅客入園，人潮相較於去年有近五成的增幅。頑皮世界野生動物園兩日累計逾萬人到訪。

今天一早維持昨日旅遊熱潮，國華海安商圈、安平老街、鹽水老街、新化老街赤崁樓與孔廟文化園區周邊也湧進逾4萬人逛街購物吃美食。關子嶺風景區一早也有逾5千人爬山遊賞山林風光。由於天氣好，漁光島、黃金海岸、觀夕平台都吸引人潮，特別是漁光島更吸引踏浪人潮，島內還有市集活動，但也出現停車位不足等問題。

明天是假期最後一天，大朋友小朋友都喜歡的「2023 FOCASA馬戲藝術節」活動也是最後一天活動，另還有南美館舉辦的「南美好玩藝工作坊：繽紛午茶派對－手作水果派」，可以在美術館捏出屬於自己獨特的水果派，讓許多民眾期待不已。而赤崁樓舉辦的赤崁盆景藝術賞析活動，免費體驗盆景手作DIY、盆景示範解說賞析、盆藝小市集 等多項精彩活動，可以欣賞感受大自然葉嬌翠花艷滴與古蹟傳統空間之美。

今年和平紀念日連假，臺南各處都依舊活動滿滿，觀旅局代理局長林國華表示，歡迎大家到台南遊玩，另外提醒大家不要放棄許多臺南的好康優惠，馬上就要結束的臺南購物節即將在連假後結束，現在只要憑在台南登記的店家消費100元以上發票，就可以到活動網站登錄抽大獎，就有機會抽到豪宅等大獎，歡迎到台南旅遊網(https://www.twtainan.net/)獲取第一手資訊喔。