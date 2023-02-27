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228連假車潮湧現…國道一號雲林北上塞爆 回堵15公里

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林古坑綠色隧道車潮多到無處停。記者黃于凡／攝影
雲林古坑綠色隧道車潮多到無處停。記者黃于凡／攝影

雲林觀光人潮絡繹不絕，國道一號雲林路段大塞車，雲林系統車速不到30公里，國道、閘道移動緩慢，北上車流回堵15公里；古坑綠色隧道人潮湧現，車多到無處可停；北港朝天宮、武德宮兩大知名廟宇日湧10萬人，帶動周圍餅舖、麻油店排隊人潮。

警方表示，連假車潮眾多，國道系統無法消化，北上250至235公里壅塞，大林到斗南車速約30公里，斗南到虎尾車速約45公里，已實施閘道管制，車速愈慢、閘道管制時間愈長，目前進入閘道約需等待半小時，才能上國道，鼓勵民眾改道。

朝天宮表示，228連假遊客絡繹不絕，有團客也有散客，預估每天有10萬人參香，不比過年少，北港燈會延長至3月12日，也吸引不少觀光人潮；餅舖業者表示，連假人潮帶動商機，相較往年連假，今年銷售業績翻倍成長。

228連假人潮湧現，雲林古坑綠色隧道遊客如織。記者黃于凡／攝影
228連假人潮湧現，雲林古坑綠色隧道遊客如織。記者黃于凡／攝影
228連假車潮湧現，國道一號雲林路段北上大塞車。記者黃于凡／攝影
228連假車潮湧現，國道一號雲林路段北上大塞車。記者黃于凡／攝影

國道 連假 雲林 塞車

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