228連假車潮湧現…國道一號雲林北上塞爆 回堵15公里

雲林觀光人潮絡繹不絕，國道一號雲林路段大塞車，雲林系統車速不到30公里，國道、閘道移動緩慢，北上車流回堵15公里；古坑綠色隧道人潮湧現，車多到無處可停；北港朝天宮、武德宮兩大知名廟宇日湧10萬人，帶動周圍餅舖、麻油店排隊人潮。

警方表示，連假車潮眾多，國道系統無法消化，北上250至235公里壅塞，大林到斗南車速約30公里，斗南到虎尾車速約45公里，已實施閘道管制，車速愈慢、閘道管制時間愈長，目前進入閘道約需等待半小時，才能上國道，鼓勵民眾改道。

朝天宮表示，228連假遊客絡繹不絕，有團客也有散客，預估每天有10萬人參香，不比過年少，北港燈會延長至3月12日，也吸引不少觀光人潮；餅舖業者表示，連假人潮帶動商機，相較往年連假，今年銷售業績翻倍成長。