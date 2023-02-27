快訊

台9線貨車與轎車相撞「車頭全毀」 4人受困救出、其中2男命危

北一女畢旅6450元遭批「絕望行程」 旅行業曝：已是流血價

經典賽／張育成雙安 中華隊5：1擒龍打下熱身賽8連勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南養殖水產1.5萬人僅44戶投保低溫保險 3波寒害獲理賠

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南養殖水產1.5萬人，低溫保險僅44戶投保3波寒害獲理賠。圖／本報資料照片
台南養殖水產1.5萬人，低溫保險僅44戶投保3波寒害獲理賠。圖／本報資料照片

台南市養殖漁業人口將近1萬5千人，但只有極少數漁民投保「養殖水產低溫保險」，去年底入冬至今三波低溫。產險公司統計至今137件申請案獲得理賠約557萬元。市府呼籲漁民投保，減少傷害損失，保費三分之二由中央及地方政府補助。

台南內陸養殖漁業人口14898人、戶數目前登錄7280户，農委會「因應極端氣候風險」推動相關保險，不過台南前年只有70餘戶投保，但因為氣溫沒有達到寒害標準漁民多未獲得理賠，去年只剩44戶投保。

去年12月一次、今年1月兩次台南學甲、麻豆等部分地區氣溫連續攝氏10度以下達10小時以上，達到「溫度參數養殖水產保險」理賠條件有投保的漁民獲得理賠。

農業局表示，市府持續鼓勵宣導漁民投保養殖漁業，分攤經營風險，提供漁民更有保障的養殖環境。去年漁民共44人、投保面積85.87公頃，保險費由中央、市府個補助3分之一約296萬元。

漁業科長賴青建表示，溫度參數養殖水產保險的保險期間是每年的11月1日至隔年的3月15日，目前有石斑、虱目魚、吳郭魚、鱸魚等承保魚種，理賠金額視飼養方式、保險金額、自負額等條件有所不同，若發生一次以上理賠事故，總賠償金額以保險金額為限，只要達到理賠條件連續攝氏10度以下達10小時以上，不用現勘即可獲得保險保障，由政府協助負擔保費，分擔漁民養殖風險，歡迎漁民多利用。

保險 漁民 台南 低溫

延伸閱讀

壽險公會行動理賠 照顧偏鄉需求

「醫起通」保險理賠邁大步 落實照顧偏鄉＋數位服務零落差

大村4萬鄉民傷害保險 業者賠本無意承保流標3次

醫起通功能升級 照顧偏鄉需求

相關新聞

台南養殖水產1.5萬人僅44戶投保低溫保險 3波寒害獲理賠

台南市養殖漁業人口將近1萬5千人，但只有極少數漁民投保「養殖水產低溫保險」，去年底入冬至今三波低溫。產險公司統計至今13...

為蔬果保鮮 全台最美台南新化果菜市場1.2億建大型冷藏庫

台南新化果菜市場5.4億元興建，去年底營運號稱「全國最美市場」、連假人氣爆棚成為熱門新景點。市政府今天宣布斥資1.2億元...

禁明火綠色隧道攤販反彈 鄉長力排眾議保護芒果樹

228連假第3天，雲林古坑綠色隧道人潮絡繹不絕，為攤販帶來無限商機，卻有攤販反應，向公所承租攤位，原本生意做得好好的，公...

228連假嘉義市塞爆…噴水圓環最塞 連機車都難通行

嘉義市區288連假期間人潮爆滿，尤其中山路噴水圓環，在Google地圖的路況圖層，呈現最壅塞的「深紅色」，網友發現，多間...

竹崎白杞寮佛祖觀光文化季登場 鐵牛車拖神轎遶山再現

嘉義縣竹崎鄉白杞寮佛祖觀光文化季今連2日遶境盛大登場，除平安祈福遶境，今晚7點紙風車劇團上演「武松愛老虎」藝文活動；縣長...

南市結合資源推動睦鄰志工 阿笑阿嬤開心笑了

為讓獨居長者能獲得立即性的服務與關懷，台南市社會局推動睦鄰志工計畫，讓獨居長者至少都有1名在地志工守護及陪伴，目前已有3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦