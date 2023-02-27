台南養殖水產1.5萬人僅44戶投保低溫保險 3波寒害獲理賠

台南市養殖漁業人口將近1萬5千人，但只有極少數漁民投保「養殖水產低溫保險」，去年底入冬至今三波低溫。產險公司統計至今137件申請案獲得理賠約557萬元。市府呼籲漁民投保，減少傷害損失，保費三分之二由中央及地方政府補助。

台南內陸養殖漁業人口14898人、戶數目前登錄7280户，農委會「因應極端氣候風險」推動相關保險，不過台南前年只有70餘戶投保，但因為氣溫沒有達到寒害標準漁民多未獲得理賠，去年只剩44戶投保。

去年12月一次、今年1月兩次台南學甲、麻豆等部分地區氣溫連續攝氏10度以下達10小時以上，達到「溫度參數養殖水產保險」理賠條件有投保的漁民獲得理賠。

農業局表示，市府持續鼓勵宣導漁民投保養殖漁業，分攤經營風險，提供漁民更有保障的養殖環境。去年漁民共44人、投保面積85.87公頃，保險費由中央、市府個補助3分之一約296萬元。

漁業科長賴青建表示，溫度參數養殖水產保險的保險期間是每年的11月1日至隔年的3月15日，目前有石斑、虱目魚、吳郭魚、鱸魚等承保魚種，理賠金額視飼養方式、保險金額、自負額等條件有所不同，若發生一次以上理賠事故，總賠償金額以保險金額為限，只要達到理賠條件連續攝氏10度以下達10小時以上，不用現勘即可獲得保險保障，由政府協助負擔保費，分擔漁民養殖風險，歡迎漁民多利用。