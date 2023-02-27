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228連假嘉義市塞爆…噴水圓環最塞 連機車都難通行

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義文創園區內連辦3天的「嘉+酒市集」，今最後一天營運到下午5點，人氣相當高。圖／民眾提供
嘉義文創園區內連辦3天的「嘉+酒市集」，今最後一天營運到下午5點，人氣相當高。圖／民眾提供

嘉義市區288連假期間人潮爆滿，尤其中山路噴水圓環，在Google地圖的路況圖層，呈現最壅塞的「深紅色」，網友發現，多間雞肉飯大排長龍，文化路商圈夜間也塞爆，另一亮點則是嘉義文創園區內連辦3天的「嘉+酒市集」，今最後一天營運到下午5點，人氣相當高。

據了解，嘉市區人潮和車潮最多地方，為噴水圓環周邊的中山路、文化路、公明路、光華路，民族路靠近文化路口，也人多車速慢。

靠近噴水圓環知名的御香屋，騎樓大排長龍，人潮幾乎要到馬路上，雞肉飯排隊店家則包括阿溪、阿宏師、劉里長、郭家、嘉義人等；林聰明沙鍋魚頭門口連機車都難以通行。

嘉義市警局交通隊表示，人潮多的路口都有加派人力疏導，例如中山路和國華街口，會有車輛要轉入國華街的西市場停車場，當停滿進不去時，車輛堵在國華街上，甚至到中山路口，便引導車輛不要再轉入國華街。

交通隊也指出，文化路往市區方向通過林森西路口，因車多，有車輛紅燈時堵在路中間，警方在該處設交通崗，避免影響路口通行；嘉義火車站的駐車彎也因接送車多，車輛排到中山路上，警方都會要求離去。

嘉義文創園區內連辦3天的「嘉+酒市集」，今最後一天營運到下午5點，人氣相當高。圖／民眾提供
嘉義文創園區內連辦3天的「嘉+酒市集」，今最後一天營運到下午5點，人氣相當高。圖／民眾提供
嘉義市288連假期間人潮爆滿，中山路噴水圓環周邊，在Google地圖的路況圖層，呈現最雍塞的「深紅色」。圖／翻攝GOOGLE MAP
嘉義市288連假期間人潮爆滿，中山路噴水圓環周邊，在Google地圖的路況圖層，呈現最雍塞的「深紅色」。圖／翻攝GOOGLE MAP
嘉義文創園區內連辦3天的「嘉+酒市集」，今最後一天營運到下午5點，人氣相當高。圖／民眾提供
嘉義文創園區內連辦3天的「嘉+酒市集」，今最後一天營運到下午5點，人氣相當高。圖／民眾提供
嘉義市連假期間許多店家都在排隊，圖為噴水圓環的御香屋，幾乎隨時都有人排隊。記者林伯驊／攝影
嘉義市連假期間許多店家都在排隊，圖為噴水圓環的御香屋，幾乎隨時都有人排隊。記者林伯驊／攝影

嘉義 雞肉飯 連假 塞車

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