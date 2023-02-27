竹崎白杞寮佛祖觀光文化季登場 鐵牛車拖神轎遶山再現

嘉義縣竹崎鄉白杞寮佛祖觀光文化季今連2日遶境盛大登場，除平安祈福遶境，今晚7點紙風車劇團上演「武松愛老虎」藝文活動；縣長翁章梁今天出席點炮、扶轎，他說，這是竹崎鄉重要的宗教文化活動。

白杞寮迎觀音請媽祖平安祈福遶境緣自竹崎鄉五村十三庄觀音佛祖與媽祖信仰的民間自發性活動，今天嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、議長張明達、竹崎鄉長曾亮哲等民代到場共同參與盛大遶境。

為迎接地方盛事，今天清早參與遶境民眾踴躍，神轎所行經的路線，居民都會在家門前擺香案祭拜，祈求平安，遶境祈福行之多年，地方民眾高度認同，此遶境已成為嘉義縣重要的民俗類文化資產。

翁章梁說，白杞寮迎觀音請媽祖每年都非常熱鬧，受疫情影響停辦多年，在目前與病毒共存的防疫政策下，終於能再次復辦，恢復過往盛況，這是竹崎鄉內重要的宗教文化活動，藉著遶境增進彼此情感。

地方相傳200年前祖先來台請觀音佛祖供奉至今，白杞寮庄民每年都保留「迎觀音、請媽祖」遶境文化，參加聯合遶境的5村有內埔、昇平、桃源、塘興、白杞，這五個村落，統稱「白杞寮內埔」13庄頭（13緣）為內埔仔、溪洲、塘下寮、頂下坪、無底潭、井仔頭、學仔、勝源、桃源、黃心寮、山仔頂、頂埔、舊社。