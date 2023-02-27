嘉縣重要民俗類文化資產 白杞寮祈福遶境登場

嘉義縣竹崎鄉白杞寮佛祖觀光文化季今天登場，上午進行重要的民俗類文化資產祈福遶境活動，由縣長翁章梁點炮、扶轎出發；晚上還邀請知名紙風車劇團上演「武松愛老虎」。

白杞寮佛祖觀光文化季27、28日展開，除了平安祈福遶境活動外，更同步舉辦藝文活動，上午翁章梁到場點炮、扶轎出發，民進黨籍立委陳明文、嘉義縣議會議長張明達、竹崎鄉長曾亮哲等人也參與遶境。參與遶境民眾踴躍，神轎行經的路線，信眾都會在家門前擺香案祈求平安。

翁章梁致詞表示，白杞寮迎觀音請媽祖每年都非常熱鬧，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦多年，在目前與病毒共存的防疫政策下，終於能再次復辦，恢復過往盛況，這是竹崎鄉重要的宗教文化活動。

翁章梁指出，白杞寮迎觀音請媽祖平安祈福遶境，緣自竹崎鄉五村十三庄觀音佛祖與媽祖信仰的民間自發性活動，行之多年，至今猶獲地方高度認同，遶境活動已成為嘉義縣重要的民俗類文化資產。

嘉義縣政府表示，相傳從200餘年前，竹崎白杞寮居民祖先來台請觀音佛祖供奉至今，白杞寮庄民每年都保留傳統的信仰文化「迎觀音、請媽祖」遶境活動。

縣府指出，白杞寮迎觀音請媽祖平安祈福遶境，為竹崎五村十三庄民間自發性民俗信仰活動，為當地最具代表性宗教活動之一，至今已有百年歷史。

白杞寮平安祈福遶境為期2天，各庄早期防禦盜賊設立的武館及陣頭也會參與，行經高低起伏的崎嶇山路，早期遶境為人力扛轎，後來隨著時代變遷而改成由鐵牛車或貨車來拖行神轎，形成獨特的鐵牛車拖行神轎遶境的山區情景。