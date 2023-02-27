快訊

跌破萬例！ 本土+7577例 去年4月以來、相隔307天最低點

搶出遊！才開門半小時...九族文化村「又」爆滿 建議遊客改地點

嘉縣重要民俗類文化資產 白杞寮祈福遶境登場

中央社／ 嘉義縣27日電

嘉義縣竹崎鄉白杞寮佛祖觀光文化季今天登場，上午進行重要的民俗類文化資產祈福遶境活動，由縣長翁章梁點炮、扶轎出發；晚上還邀請知名紙風車劇團上演「武松愛老虎」。

白杞寮佛祖觀光文化季27、28日展開，除了平安祈福遶境活動外，更同步舉辦藝文活動，上午翁章梁到場點炮、扶轎出發，民進黨籍立委陳明文、嘉義縣議會議長張明達、竹崎鄉長曾亮哲等人也參與遶境。參與遶境民眾踴躍，神轎行經的路線，信眾都會在家門前擺香案祈求平安。

翁章梁致詞表示，白杞寮迎觀音請媽祖每年都非常熱鬧，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦多年，在目前與病毒共存的防疫政策下，終於能再次復辦，恢復過往盛況，這是竹崎鄉重要的宗教文化活動。

翁章梁指出，白杞寮迎觀音請媽祖平安祈福遶境，緣自竹崎鄉五村十三庄觀音佛祖與媽祖信仰的民間自發性活動，行之多年，至今猶獲地方高度認同，遶境活動已成為嘉義縣重要的民俗類文化資產。

嘉義縣政府表示，相傳從200餘年前，竹崎白杞寮居民祖先來台請觀音佛祖供奉至今，白杞寮庄民每年都保留傳統的信仰文化「迎觀音、請媽祖」遶境活動。

縣府指出，白杞寮迎觀音請媽祖平安祈福遶境，為竹崎五村十三庄民間自發性民俗信仰活動，為當地最具代表性宗教活動之一，至今已有百年歷史。

白杞寮平安祈福遶境為期2天，各庄早期防禦盜賊設立的武館及陣頭也會參與，行經高低起伏的崎嶇山路，早期遶境為人力扛轎，後來隨著時代變遷而改成由鐵牛車或貨車來拖行神轎，形成獨特的鐵牛車拖行神轎遶境的山區情景。

遶境 媽祖 嘉義

延伸閱讀

嘉義縣228追思 翁章梁：反省反思台灣走向真正的包容

王必勝拜會翁章梁讚新冠肺炎防疫優 翁建議比照流感只通報重症

雲嘉嘉生活圈月票 翁章梁喊話中央大幅補助到9成並增加交通建設

翁章梁率團歐洲考察結束返國 最後一站參訪捷克強化國民外交情誼

相關新聞

為蔬果保鮮 全台最美台南新化果菜市場1.2億建大型冷藏庫

台南新化果菜市場5.4億元興建，去年底營運號稱「全國最美市場」、連假人氣爆棚成為熱門新景點。市政府今天宣布斥資1.2億元...

禁明火綠色隧道攤販反彈 鄉長力排眾議保護芒果樹

228連假第3天，雲林古坑綠色隧道人潮絡繹不絕，為攤販帶來無限商機，卻有攤販反應，向公所承租攤位，原本生意做得好好的，公...

竹崎白杞寮佛祖觀光文化季登場 鐵牛車拖神轎遶山再現

嘉義縣竹崎鄉白杞寮佛祖觀光文化季今連2日遶境盛大登場，除平安祈福遶境，今晚7點紙風車劇團上演「武松愛老虎」藝文活動；縣長...

南市結合資源推動睦鄰志工 阿笑阿嬤開心笑了

為讓獨居長者能獲得立即性的服務與關懷，台南市社會局推動睦鄰志工計畫，讓獨居長者至少都有1名在地志工守護及陪伴，目前已有3...

農產冷鏈2.0 新化果菜市場再建大型冷藏庫

台南市新化果菜市場已在去年底正式營運，並在春節連假人氣爆棚，市府為加強果菜新鮮度，提升農民銷售量及收益，斥資1.2億元增...

雲林防猴電網補助增 暫無申請

雲林林內鄉、古坑鄉及斗六市每年到柳丁、柑橘產季，頻傳台灣獼猴危害農作物，林務局及縣府今年擴大補助架設電圍網措施，提高補助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦