為蔬果保鮮 全台最美台南新化果菜市場1.2億建大型冷藏庫

台南新化果菜市場5.4億元興建，去年底營運號稱「全國最美市場」、連假人氣爆棚成為熱門新景點。市政府今天宣布斥資1.2億元增設大型冷藏庫、推動冷鏈已完成發包，預計3月底開工明年4月完工，「加強果菜新鮮度、提升農產銷售及收益」。

市府工務局表示，冷藏庫地上二層鋼筋混凝土結構，總樓地板面積2270平方公尺，有38間冷藏庫、1間冷凍庫，每間庫房有其獨立冷卻設備。