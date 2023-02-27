為蔬果保鮮 全台最美台南新化果菜市場1.2億建大型冷藏庫
台南新化果菜市場5.4億元興建，去年底營運號稱「全國最美市場」、連假人氣爆棚成為熱門新景點。市政府今天宣布斥資1.2億元增設大型冷藏庫、推動冷鏈已完成發包，預計3月底開工明年4月完工，「加強果菜新鮮度、提升農產銷售及收益」。
市府工務局表示，冷藏庫地上二層鋼筋混凝土結構，總樓地板面積2270平方公尺，有38間冷藏庫、1間冷凍庫，每間庫房有其獨立冷卻設備。
市長黃偉哲表示，台灣氣候炎熱，水果盛產期常生產過剩，為使水果保鮮期更久，銷量更穩定，需要冷藏來維持鮮度。萬一供需失衡時也能在第一時間釋出冷藏空間，協助農民小批量出貨，延長青果保鮮期、減少青果損壞，並調節產銷，可以創造市府、農產運銷及攤商三贏。
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