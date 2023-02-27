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作家魚夫fb發文 肯定台南228紀念館設置

中央社／ 台南27日電

二二八事件76週年前夕，作家「魚夫」27日臉書發文，除記述德國對過往不義遺址的重視與規劃，也關注台南市228紀念館設置，肯定推動轉型正義的努力。

二二八及轉型正義議題長久以來是社會各界關注焦點。「魚夫」27日臉書粉專「台南 TODAY」發表「來一條台南二二八的自由之路吧！」一文，提及二二八事件中台南受難的精英湯德章，包括2021年時曾捐款搶救其故居。為留下相關事件記憶，台南市政府繪製歷史場址地圖，透過QR Code和Podcast詳述每個場所的故事。

魚夫也前往曾為日治時期的台南州會、如今已修復完成更名「228紀念館暨中西區圖書館」參訪。他提到，228紀念館的門牌在台南市府規劃下，未來將改為「湯德章大道3號」，此前2022年市府也已將具有象徵意義的台灣文學館館址，更名為「湯德章大道1號」，並辦理揭牌儀式。結合公部門推動，希望轉型正義的議題，未來能獲得更多人關注。

魚夫文章中也提到前往德國參觀的不義遺址，如大柏林近郊的薩克森豪森集中營（Sachsenhausen），此處為1936年到1945年5月用來拘押政治犯的煉獄。原樣是採

賓夕法尼亞幅射式結構的監獄，曾存在淩虐犯人，甚至送進毒氣室處死的酷刑，如今也有旅行團觀光客前往，在導覽人員解說下，對於當時納粹罪行有了現場見證的震撼，其最終目的，當然是希望人們記取歷史教訓，千萬不要重蹈覆轍。

魚夫認為，在德國到處可見這類轉型正義遺跡，甚至連人行道也有列入不義遺址的地磚，隨時提醒德國人民不要忘了歷史教訓。他也感嘆，許多人一談到二二八，就以「撕裂族群」要人絕口不提，相較德國轉型正義，台灣該做的還是非常不足，希望各界持續關心轉型正義議題。

台南 轉型正義 德國

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