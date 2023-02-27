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禁明火綠色隧道攤販反彈 鄉長力排眾議保護芒果樹

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣古坑綠色隧道禁止攤販使用明火，目前仍有零星攤販使用明火。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑綠色隧道禁止攤販使用明火，目前仍有零星攤販使用明火。記者黃于凡／攝影

228連假第3天，雲林古坑綠色隧道人潮絡繹不絕，為攤販帶來無限商機，卻有攤販反應，向公所承租攤位，原本生意做得好好的，公所卻突然說不能用明火；古坑鄉長林慧如說，芒果樹是綠色隧道重要資產，多年前曾因一把火釀嚴重災情，雖不斷有人關說，仍會力排眾議禁明火、守護芒果樹。

攤販表示，歷年來都向公所承租攤位，原本賣東西賣得好好的，卻被要求撤換品項，不能開火烹煮，否則將不再續租攤位，但放眼整條街，仍有約10間攤販在用火，只禁止自己用火實在不公，但因怕被檢舉失去承租資格，只能乖乖遵守規定。

林慧如說，最近承受很大壓力，自從上任後加嚴管制，就陸續有民代找她關說，但她仍會堅持「綠色隧道禁止明火」，前鄉長任內放行申請用火的零星幾攤，租約到期後將不再續約，保護綠色隧道芒果樹，未來朝農夫市集方向發展，夏天也會開放學校師生採芒果。

警方表示，12年前，綠色隧道曾因電線走火，發生嚴重火災，12棵芒果樹遭火吻，其中3棵直接變成焦炭，16節車廂全毀，2節車廂半毀，由於周圍樹木多，延燒迅速，導致災情慘重，損失金額高達數百萬元。

林慧如也說，綠色隧道綿延2公里芒果樹，已有逾一甲子歷史，是當地很重要的資產，也是綠色隧道不同於一般夜市的特色，遊客到綠色隧道出遊，可在樹下散步享受芬多精，也有樹蔭遮蔽陽光，若不慎發生意外，一把火付之一炬，對誰都沒有好處。

雲林縣古坑綠色隧道禁止攤販使用明火，目前仍有零星攤販使用明火。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑綠色隧道禁止攤販使用明火，目前仍有零星攤販使用明火。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑綠色隧道每逢假日人潮絡繹不絕，228連假更是擠爆人。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑綠色隧道每逢假日人潮絡繹不絕，228連假更是擠爆人。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑綠色隧道每逢假日人潮絡繹不絕，228連假更是擠爆人。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑綠色隧道每逢假日人潮絡繹不絕，228連假更是擠爆人。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑綠色隧道禁止攤販使用明火，目前仍有零星攤販使用明火。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑綠色隧道禁止攤販使用明火，目前仍有零星攤販使用明火。記者黃于凡／攝影

綠色隧道 芒果 車廂

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