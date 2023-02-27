快訊

獨派大老辜寬敏辭世 綠營齊追思 蔡英文悼念慢半拍引遐想

不斷更新／228連假第3天國道北返車潮明顯增 雪隧回堵3公里

蔡天鳳碎屍烹煮案／前夫一家4人今早提訊後還押 5月再訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市結合資源推動睦鄰志工 阿笑阿嬤開心笑了

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市社會局為讓獨居長者能獲得立即性的服務與關懷，推動睦鄰志工計畫。記者鄭惠仁／翻攝
台南市社會局為讓獨居長者能獲得立即性的服務與關懷，推動睦鄰志工計畫。記者鄭惠仁／翻攝

為讓獨居長者能獲得立即性的服務與關懷，台南市社會局推動睦鄰志工計畫，讓獨居長者至少都有1名在地志工守護及陪伴，目前已有370個單位參與睦鄰志工的行列，配對出2238組睦鄰志工與獨居長者，累計已服務12萬5953人次，市長黃偉哲表示，將持續推動，結合在地社區共同守護獨居長者。

黃偉哲說，打造高齡友善的溫暖城市，是市府重視的施政重點，目前社會面臨人口老化問題，社會局結合各區公所及民間單位，將獨居長者列為優先關懷訪視對象，透過睦鄰志工計畫，讓所有的獨居長者至少都有1名在地的志工守護及陪伴。南市配合中央推動強化社會安全網政策，第一期已完成12處社福中心布建，透過社會局整合市府的各項福利政策，可就近提供民眾所需的福利服務。

善化區80歲的「阿笑」阿嬤自2020年起由「善化區社福中心青銀共融睦鄰志工隊」提供關懷服務，阿笑阿嬤獨居、經濟欠佳，因家庭支持系統較薄弱，風險性較高，社福中心社工與志工服務未曾間斷。日前睦鄰志工訪視時，發現阿笑阿嬤的四肢皮膚有傷口且有擴大範圍情形，詢問是否有就醫，阿嬤卻揮揮手說不需就醫， 經志工深聊後，阿笑阿嬤才坦言，因為未按期繳健保費，不敢跟社會局說，怕被政府發現，會被罰。

睦鄰志工訪視後回報善化社福中心，社工馬上向健保局查詢阿笑阿嬤的健保狀況，經確認她只是因通過福利資格，健保局將之前所繳的健保費退費給阿嬤，並非將阿笑阿嬤退保，讓阿笑阿嬤不用再擔心就醫的問題，經固定回診，皮膚狀況已改善許多。

社會局長盧禹璁說，睦鄰志工計畫，即是由12處的社福中心擔任睦鄰中心整合平臺，結合在地的網絡資源，招募睦鄰志工，以「一戶一睦鄰」方式，提供獨居長者定期的探訪與關懷。若遇家中遭逢變故、或生活需要協助，可就近至各社福中心諮詢求助、或電洽社會局詢問(電話：06-2993992)。

阿嬤 獨居 健保

延伸閱讀

辜寬敏病逝 黃偉哲：辜老一生堅定為台灣

FOCASA馬戲節超熱鬧 黃偉哲擔任一日「馬戲村長」

台南落實轉型正義 校園去除「中正」等字樣威權象徵

台南學甲槍擊案主嫌及槍手落網 黃偉哲盼還原真相

相關新聞

禁明火綠色隧道攤販反彈 鄉長力排眾議保護芒果樹

228連假第3天，雲林古坑綠色隧道人潮絡繹不絕，為攤販帶來無限商機，卻有攤販反應，向公所承租攤位，原本生意做得好好的，公...

南市結合資源推動睦鄰志工 阿笑阿嬤開心笑了

為讓獨居長者能獲得立即性的服務與關懷，台南市社會局推動睦鄰志工計畫，讓獨居長者至少都有1名在地志工守護及陪伴，目前已有3...

農產冷鏈2.0 新化果菜市場再建大型冷藏庫

台南市新化果菜市場已在去年底正式營運，並在春節連假人氣爆棚，市府為加強果菜新鮮度，提升農民銷售量及收益，斥資1.2億元增...

雲林防猴電網補助增 暫無申請

雲林林內鄉、古坑鄉及斗六市每年到柳丁、柑橘產季，頻傳台灣獼猴危害農作物，林務局及縣府今年擴大補助架設電圍網措施，提高補助...

FOCASA馬戲節超熱鬧 黃偉哲擔任一日「馬戲村長」

首屆FOCASA馬戲藝術節已在台南水交社文化園區登場，來自8國的30組馬戲團隊接力演出，吸引眾多民眾、親子前來觀賞。市長...

提高補助架電網防猴申請案少 農民：猴子若參加環保會議一定抗議

雲林林內鄉、古坑鄉及斗六市每年到柳丁、柑橘等產季，頻傳出台灣獼猴危害農作物，為減輕農損，林務局及縣府擴大補助架設電圍網措...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦