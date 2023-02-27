南市結合資源推動睦鄰志工 阿笑阿嬤開心笑了

為讓獨居長者能獲得立即性的服務與關懷，台南市社會局推動睦鄰志工計畫，讓獨居長者至少都有1名在地志工守護及陪伴，目前已有370個單位參與睦鄰志工的行列，配對出2238組睦鄰志工與獨居長者，累計已服務12萬5953人次，市長黃偉哲表示，將持續推動，結合在地社區共同守護獨居長者。

黃偉哲說，打造高齡友善的溫暖城市，是市府重視的施政重點，目前社會面臨人口老化問題，社會局結合各區公所及民間單位，將獨居長者列為優先關懷訪視對象，透過睦鄰志工計畫，讓所有的獨居長者至少都有1名在地的志工守護及陪伴。南市配合中央推動強化社會安全網政策，第一期已完成12處社福中心布建，透過社會局整合市府的各項福利政策，可就近提供民眾所需的福利服務。

善化區80歲的「阿笑」阿嬤自2020年起由「善化區社福中心青銀共融睦鄰志工隊」提供關懷服務，阿笑阿嬤獨居、經濟欠佳，因家庭支持系統較薄弱，風險性較高，社福中心社工與志工服務未曾間斷。日前睦鄰志工訪視時，發現阿笑阿嬤的四肢皮膚有傷口且有擴大範圍情形，詢問是否有就醫，阿嬤卻揮揮手說不需就醫， 經志工深聊後，阿笑阿嬤才坦言，因為未按期繳健保費，不敢跟社會局說，怕被政府發現，會被罰。

睦鄰志工訪視後回報善化社福中心，社工馬上向健保局查詢阿笑阿嬤的健保狀況，經確認她只是因通過福利資格，健保局將之前所繳的健保費退費給阿嬤，並非將阿笑阿嬤退保，讓阿笑阿嬤不用再擔心就醫的問題，經固定回診，皮膚狀況已改善許多。

社會局長盧禹璁說，睦鄰志工計畫，即是由12處的社福中心擔任睦鄰中心整合平臺，結合在地的網絡資源，招募睦鄰志工，以「一戶一睦鄰」方式，提供獨居長者定期的探訪與關懷。若遇家中遭逢變故、或生活需要協助，可就近至各社福中心諮詢求助、或電洽社會局詢問(電話：06-2993992)。