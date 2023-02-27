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農產冷鏈2.0 新化果菜市場再建大型冷藏庫

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
新化果菜市場再增設大型冷藏庫，滿足農產運銷冷鏈產品需求。圖／台南市工務局提供
新化果菜市場再增設大型冷藏庫，滿足農產運銷冷鏈產品需求。圖／台南市工務局提供

台南市新化果菜市場已在去年底正式營運，並在春節連假人氣爆棚，市府為加強果菜新鮮度，提升農民銷售量及收益，斥資1.2億元增設大型冷藏庫，工務局今天表示，新建工程已完成發包，預計3月底開工，2024年4月完工。

南市府表示，台灣氣候炎熱，每逢水果盛產期，常有生產過剩的情形，為了使水果保鮮期更久，銷量更穩定，就需要冷藏來加強農特產品的新鮮度。近年農產運銷冷鏈產品需求逐年攀升，市府興建大型冷藏庫，除平時市場的正常果菜保鮮外，萬一供需失衡時，也能夠在第一時間釋出冷藏空間，協助農民小批量出貨，延長青果保鮮期、減少青果損壞，並調節產銷，可以創造市府、農產運銷及攤商三贏。

工務局表示，斥資1億2150萬元的「新化果菜市場建置冷藏庫工程」，構造型式為地上二層鋼筋混凝土結構物，總樓地板面積2270平方公尺，設有38間冷藏庫，1間冷凍庫，每間庫房均有其獨立的冷卻設備。

未來新化果菜市場冷藏庫正式運轉後，可就近提供市場農特產的冷藏空間，並可藉由高效能處理設備來穩定產銷，帶動農產經濟效益及新化周邊的產業發展。

農民 台南 氣爆

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