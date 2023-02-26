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FOCASA馬戲節超熱鬧 黃偉哲擔任一日「馬戲村長」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
首屆FOCASA馬戲藝術節已在台南水交社文化園區登場，吸引許多青年朋友、親子參加。圖／台南市政府提供
首屆FOCASA馬戲藝術節已在台南水交社文化園區登場，吸引許多青年朋友、親子參加。圖／台南市政府提供

首屆FOCASA馬戲藝術節已在台南水交社文化園區登場，來自8國的30組馬戲團隊接力演出，吸引眾多民眾、親子前來觀賞。市長黃偉哲今天下午現身馬戲節現場，擔任馬戲村「一日村長」，向所有馬戲團「村民」廣播活動訊息，還在馬戲節扭蛋機中放入有限量紀念禮的金色扭蛋球，與大家同享馬戲村的歡樂氣氛。

黃偉哲走逛藝術節全區，除了發放糖果給小朋友，也不時走上各區舞台與民眾打招呼。馬戲節現場除了有眾多民眾攜家帶眷前來外，更吸引許多年輕朋友，齊聚在水交社，一起欣賞、認識馬戲文化。黃偉哲還特別贈送了馬戲節「Village-13」馬戲篷造型紀念蛋糕，給「FOCA福爾摩沙馬戲團」團長林智偉，除了祝首屆馬戲節成功，也期盼未來馬戲藝術節能夠越辦越大，馬戲文化也能以水交社為基地，推廣出去。

首屆「FOCASA馬戲藝術節」是由台灣最具規模的馬戲團隊「FOCA福爾摩沙馬戲團」，以台南為基地，邀請來自不同國家、多元類型的馬戲團齊聚表演；除了精彩的馬戲節活動，FOCA馬戲團也與文化局簽約合作，將駐點於台南水交社文化園區，讓園區成為馬戲團移地訓練、教育推廣的基地，也期待FOCASA馬戲藝術節能夠越辦越大，成為台灣春天的重要活動。想要欣賞精彩馬戲藝術節的朋友，購票請洽TIXFUN http://bit.ly/3TJrVmS

台南市長黃偉哲參加FOCASA馬戲藝術節，擔任馬戲村一日村長。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲參加FOCASA馬戲藝術節，擔任馬戲村一日村長。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲參加FOCASA馬戲藝術節，擔任馬戲村一日村長。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲參加FOCASA馬戲藝術節，擔任馬戲村一日村長。圖／台南市政府提供

藝術節 黃偉哲

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