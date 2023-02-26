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提高補助架電網防猴申請案少 農民：猴子若參加環保會議一定抗議

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林山區果樹被台灣獼猴破壞，今年架設電網補助提高3倍。圖／雲林縣政府提供
雲林山區果樹被台灣獼猴破壞，今年架設電網補助提高3倍。圖／雲林縣政府提供

雲林林內鄉、古坑鄉及斗六市每年到柳丁、柑橘等產季，頻傳出台灣獼猴危害農作物，為減輕農損，林務局及縣府擴大補助架設電圍網措施，今年提高補助金額3倍至12萬6028元，3月底前可申請，但目前無人遞件，農民興致缺缺；農民說，盼為台灣獼猴留口飯吃。

農業處長魏勝德說，今年架設電網補助提高，架設面積2公頃以上，最高可補助新台幣12萬6082元，是過去補助金額3倍，不限私有地或國有承租地，3月31日前可向公所提出申請，去年古坑鄉有3人申請，今年農業處尚未接獲申請案件，由公所持續鼓勵農民架設。

沈姓農民說，台灣獼猴很聰明，架設電網後，被電一次就學乖了，但有些農民為了節約，晚上會暫時關閉電網電源，久了台灣獼猴就會趁著晚上偷偷進入果園，必須整天開啟電網，才能有效杜絕台灣獼猴破壞果園，電費是一筆不小負擔。

林姓農民說，古坑山區有些老龍眼樹，龍眼長在高處無人採摘，是台灣獼猴主要食物來源，最近差不多吃完了，才會下山覓食，他種在室外的木瓜還沒熟就被猴子摘下來，幸好主要經濟作物番茄、彩椒種在室內，沒有遭受破壞，所以對猴子吃木瓜也睜隻眼閉隻眼。

林姓農民也說，猴子沒有破壞到他賴以維生的果樹，所以不考慮架設電網。大家都知道台灣獼猴只是想吃口飯，畢竟是人類先到動物棲地侵門踏戶，每次開環境保護會議時，猴子都沒有派代表參加，如果猴子有派代表，牠們一定會抗議。

雲林山區果樹被台灣獼猴破壞，今年架設電網補助提高3倍。圖／雲林縣政府提供
雲林山區果樹被台灣獼猴破壞，今年架設電網補助提高3倍。圖／雲林縣政府提供

台灣獼猴 農民 猴子 古坑 柑橘 雲林

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