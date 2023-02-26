快訊

T1聯盟／氣氛仍火爆！對手噴「垃圾話」 霍華德推人險再釀衝突

6縣市低溫特報！北部2地「急凍」 入夜清晨恐跌破10度

瑞莎培育體操選手遭黑特 老公護妻怒嗆對方「肥的像豬」被判刑

探訪古蹟老街 騎YouBike認識台南歷史底蘊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市公共自行車YouBike 2.0剛啟用，副市長葉澤山今天下午騎YouBike欣賞黃金海岸美景。圖／交通局提供
台南市公共自行車YouBike 2.0剛啟用，副市長葉澤山今天下午騎YouBike欣賞黃金海岸美景。圖／交通局提供

台南市公共自行車YouBike 2.0剛啟用，市長黃偉哲邀請市民及遊客藉此體驗台南的特色景點，他表示，南市入選國際知名單車雜誌《Momentum》全球12個最適合自行車旅遊城市，建議遊客白天可以選擇騎「安平老街巡禮路線」、「府城古蹟探訪尋幽路線」或是「博物館路線」，到了晚上就以「夜市巡禮路線」來趟美食之旅。

副市長葉澤山今天下午在黃金海岸與遊客騎YouBike，欣賞美麗海景。他說，單車雜誌《Momentum》中提到台南是南部的歷史文化名城，擁有豐富的歷史和文化，有許多寺廟、博物館和藝術畫廊可供探索，騎自行車是遊覽台南的絕佳方式。

葉澤山表示，連續假期來到台南，推薦大家可以先到安平老街、億載金城、赤崁樓、延平郡王祠等知名景點探古尋幽，如果是愛好文化藝術的遊客，可造訪奇美博物館、台灣文學館及台南美術館，晚上再到知名夜市大啖美食。台南市YouBike 2.0已於23日啟用，共有77處站點、800輛車上線服務，在各大景點周邊及重要運輸場站都找的到，方便大家利用YouBike探訪台南、重新認識台南，同時也可以參加「騎YouBike 2.0遊府城」的相關活動。

交通局表示，無論搭乘大眾運輸工具或是自行開車，可以把車輛停在安平區安億停車場，由安億停車場YouBike 站出發，可以循著安平路、古堡路、安北路前往安平古堡、樹屋、四草大橋、或是觀夕平台；另一側可沿安億路接光州路，順路遊覽林默娘公園、億載金城和原住民公園等地，體驗市長的推薦「安平老街巡禮路線」。

「府城古蹟探訪尋幽路線」可以從台南火車站YouBike站出發，或是在中西區赤崁樓、延平郡王祠等站點取車，沿府前路、西門路、民族路造訪390多年前的古蹟和廟宇，探訪台南的名勝古蹟，追尋先人開台的足跡。

台南美術館 YouBike 古蹟

延伸閱讀

進出很不便 汐止拱北里盼增youbike租借站

大溪兩youbike站未送電啟用 民眾： 難道是做樣子？

相關新聞

提高補助架電網防猴申請案少 農民：猴子若參加環保會議一定抗議

雲林林內鄉、古坑鄉及斗六市每年到柳丁、柑橘等產季，頻傳出台灣獼猴危害農作物，為減輕農損，林務局及縣府擴大補助架設電圍網措...

久旱不雨嘉義山區泉水乾枯 森鐵出動水罐列車供水

南部大旱不雨，嘉義縣山區山泉水漸乾枯，阿里山森林遊樂區對高岳車站公廁，使用山泉水清潔，因正值乾旱季缺水，林鐵及文資處再次...

228連假第2天爆了！ 台南老街、美食商圈人擠人

今天是228連假第2天，市區赤崁、孔廟文化，以及國華街美食商圈、安平老街、漁光島都湧入人潮，加上市區有廟會活動，中午時分...

嘉義市資收堆置場大火 環保局：暫不影響資收清運

嘉義市湖子內的環保暫置場，前天大火延燒15小時，殘火才完全熄滅，市府環保局表示，初步釐清應不是人為縱火，燒毀的資源回收物...

廢墟花海！ 雲林炮仗花爬滿牆 為古厝穿上橘紅色新衣

春日限定炮仗花大爆開！雲林麥寮鎮東宮對面一間頹屋爬滿橘紅色炮仗花，閃亮又耀眼，成為打卡新景點，鮮豔花海瀑布與古厝形成強烈...

南部大旱水情吃緊、鄭文燦提抗旱方案 陳明文卻這樣說

南部大旱，降雨量遭遇30年來最低，行政院副院長鄭文燦昨南下視察曾文水庫及供水調度，提五大策略抗旱；立委陳明文聽完水利署簡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦