探訪古蹟老街 騎YouBike認識台南歷史底蘊

台南市公共自行車YouBike 2.0剛啟用，市長黃偉哲邀請市民及遊客藉此體驗台南的特色景點，他表示，南市入選國際知名單車雜誌《Momentum》全球12個最適合自行車旅遊城市，建議遊客白天可以選擇騎「安平老街巡禮路線」、「府城古蹟探訪尋幽路線」或是「博物館路線」，到了晚上就以「夜市巡禮路線」來趟美食之旅。

副市長葉澤山今天下午在黃金海岸與遊客騎YouBike，欣賞美麗海景。他說，單車雜誌《Momentum》中提到台南是南部的歷史文化名城，擁有豐富的歷史和文化，有許多寺廟、博物館和藝術畫廊可供探索，騎自行車是遊覽台南的絕佳方式。

葉澤山表示，連續假期來到台南，推薦大家可以先到安平老街、億載金城、赤崁樓、延平郡王祠等知名景點探古尋幽，如果是愛好文化藝術的遊客，可造訪奇美博物館、台灣文學館及台南美術館，晚上再到知名夜市大啖美食。台南市YouBike 2.0已於23日啟用，共有77處站點、800輛車上線服務，在各大景點周邊及重要運輸場站都找的到，方便大家利用YouBike探訪台南、重新認識台南，同時也可以參加「騎YouBike 2.0遊府城」的相關活動。

交通局表示，無論搭乘大眾運輸工具或是自行開車，可以把車輛停在安平區安億停車場，由安億停車場YouBike 站出發，可以循著安平路、古堡路、安北路前往安平古堡、樹屋、四草大橋、或是觀夕平台；另一側可沿安億路接光州路，順路遊覽林默娘公園、億載金城和原住民公園等地，體驗市長的推薦「安平老街巡禮路線」。

「府城古蹟探訪尋幽路線」可以從台南火車站YouBike站出發，或是在中西區赤崁樓、延平郡王祠等站點取車，沿府前路、西門路、民族路造訪390多年前的古蹟和廟宇，探訪台南的名勝古蹟，追尋先人開台的足跡。