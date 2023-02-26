久旱不雨嘉義山區泉水乾枯 森鐵出動水罐列車供水

南部大旱不雨，嘉義縣山區山泉水漸乾枯，阿里山森林遊樂區對高岳車站公廁，使用山泉水清潔，因正值乾旱季缺水，林鐵及文資處再次啟動阿里山水罐工程列車，穿梭林間載送每次約8公噸的自來水量，來解決缺水問題。

林鐵及文資處副處長周恆凱表示，對高岳車站目前使用山泉水，因值乾季，為車站公廁清潔，今年1月7日開始使用工程車載送用水，載送每次約8公噸的水量，視平假日遊客使用狀況，約3至7天載送1次。

最近遊客上阿里山森林遊樂區有機會巧遇阿里山水罐工程列車，從園區的阿里山車站出發，運送著數桶裝滿自來水的水塔，穿梭林間，行駛至對高岳車站供公廁清潔使用，來解決缺水景象。

有眼尖遊客發現，此列車長期停放於水山線，誤以為沒在用的；林鐵及文資處回應，因站場空間的應用，供緊急應變時會拉回車站，水車在阿里山車站裝自來水，每次運約8公噸的水量，經20分鐘鐵路行駛至對高岳車站供水，讓公廁正常開放。

其實林鐵及文資處在2021年4月乾旱期，就為因應清潔用水需求，著手整修停放在水山線久未載運用水的平甲車，由工程人員完成2級整修，包含靭管更新、轉向架及靭缸保養。