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久旱不雨嘉義山區泉水乾枯 森鐵出動水罐列車供水

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
乾旱季缺水，阿里山森鐵出動水罐工程列車運水至對高岳車站，解決廁所水荒。圖／林鐵及文資處提供
乾旱季缺水，阿里山森鐵出動水罐工程列車運水至對高岳車站，解決廁所水荒。圖／林鐵及文資處提供

南部大旱不雨，嘉義縣山區山泉水漸乾枯，阿里山森林遊樂區對高岳車站公廁，使用山泉水清潔，因正值乾旱季缺水，林鐵及文資處再次啟動阿里山水罐工程列車，穿梭林間載送每次約8公噸的自來水量，來解決缺水問題。

林鐵及文資處副處長周恆凱表示，對高岳車站目前使用山泉水，因值乾季，為車站公廁清潔，今年1月7日開始使用工程車載送用水，載送每次約8公噸的水量，視平假日遊客使用狀況，約3至7天載送1次。

最近遊客上阿里山森林遊樂區有機會巧遇阿里山水罐工程列車，從園區的阿里山車站出發，運送著數桶裝滿自來水的水塔，穿梭林間，行駛至對高岳車站供公廁清潔使用，來解決缺水景象。

有眼尖遊客發現，此列車長期停放於水山線，誤以為沒在用的；林鐵及文資處回應，因站場空間的應用，供緊急應變時會拉回車站，水車在阿里山車站裝自來水，每次運約8公噸的水量，經20分鐘鐵路行駛至對高岳車站供水，讓公廁正常開放。

其實林鐵及文資處在2021年4月乾旱期，就為因應清潔用水需求，著手整修停放在水山線久未載運用水的平甲車，由工程人員完成2級整修，包含靭管更新、轉向架及靭缸保養。

2021年8月6日遇盧碧颱風造成祝山引水管線多處破裂，解決缺水問題，並在8月12日恢復水車行駛展開載水至對高岳車站工作，除公廁可正常開放，提升服務品質，也讓林鐵的功能再加一項。

乾旱季缺水，阿里山森鐵出動水罐工程列車運水至對高岳車站，解決廁所水荒。圖／林鐵及文資處提供
乾旱季缺水，阿里山森鐵出動水罐工程列車運水至對高岳車站，解決廁所水荒。圖／林鐵及文資處提供
乾旱季缺水，阿里山森鐵出動水罐工程列車運水至對高岳車站，解決廁所水荒。圖／林鐵及文資處提供
乾旱季缺水，阿里山森鐵出動水罐工程列車運水至對高岳車站，解決廁所水荒。圖／林鐵及文資處提供
乾旱季缺水，阿里山森鐵出動水罐工程列車運水至對高岳車站，解決廁所水荒。圖／林鐵及文資處提供
乾旱季缺水，阿里山森鐵出動水罐工程列車運水至對高岳車站，解決廁所水荒。圖／林鐵及文資處提供
乾旱季缺水，阿里山森鐵出動水罐工程列車運水至對高岳車站公廁，解決廁所水荒。圖／林鐵及文資處提供
乾旱季缺水，阿里山森鐵出動水罐工程列車運水至對高岳車站公廁，解決廁所水荒。圖／林鐵及文資處提供

阿里山 公廁 森林遊樂區

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