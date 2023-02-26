228連假第2天爆了！ 台南老街、美食商圈人擠人

今天是228連假第2天，市區赤崁、孔廟文化，以及國華街美食商圈、安平老街、漁光島都湧入人潮，加上市區有廟會活動，中午時分國華街永樂市場附近一度寸步難行，市府觀旅局統計昨天連假第1天，單是老街、商圈吸引12萬遊客，今天人潮則更多，增加3成。

市長黃偉哲表示，連假期間列活動精彩連連，推薦大家到戶外景點郊遊踏青好好放鬆休閒，此外台南購物節好禮月月抽，只要消費滿100元就有機會抽中大獎，提醒大家發票登錄期限至2月28日截止，歡迎全國民眾把握機會。

南市觀光旅遊局統計，228連假第1天市區各大商圈及安平、新化、鹽水及菁寮老街等熱門景點已經湧現明顯人潮，總計約吸引12萬遊客。府城知名古蹟景點如赤崁園區及孔廟文化園區周邊也有1.8萬遊客造訪；另虎頭埤風景區推出「228四天連假壽星免費入園」優惠，水交社文化園區舉辦「第一屆FOCASA馬戲藝術節」，頑皮世界野生動物園舉辦「春遊頑皮賞你一丈紅」，這些適合闔家前往的景點吸引近萬名遊客；而安平定情碼頭德陽艦園區舉辦「兜文創-和平之島市集」，河樂廣場推出「友DO市集」，漁光島舉辦「有態度的大自然漁光浪集」，也吸引超過萬名遊客前往安平港濱及漁光島周邊遊玩。

今天陽光普照天氣舒適晴朗，各街區與景區整體遊客人數較昨日早上增加近3成，有近7萬人；安平、新化、鹽水及菁寮等老街較昨日上午增加近2成人潮，國華海安商圈、小西門商圈、南紡購物中心、赤崁園區、孔廟文化園區、山上水道博物館及左鎮化石園區等景區也大約增加3成左右遊客。頑皮世界野生動物園、十鼓仁糖文創園區、關子嶺風景區及虎頭埤風景區等郊外景區，一早就湧現大量遊客，上午共有近萬人次，相較昨日上午增加逾9成，成為今日上午郊區最熱門景點。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，228連假還有兩天，想感受台南在地傳統樣貌及廟宇故事的遊客，可參加藝遊台南-古蹟與廟宇賞析巡禮系列講座走讀活動，及赤崁樓盆景藝術賞析與體驗活動。另國際蘭展即於3月4日至3月19日在台灣蘭花生物科技園區開展，2月25日至3月2日推出拍照打卡送限量門票活動，只要在觀旅局11處旅遊服務中心設置的蘭展宣傳立牌拍照上傳社群平台並打卡，就能當場獲得限量蘭展門票。更多資訊請上台南旅遊網（https://www.twtainan.net/）。