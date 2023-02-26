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嘉義市資收堆置場大火 環保局：暫不影響資收清運

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市湖子內的環保暫置場，前天發生大火，今天仍飄著異味。記者林伯驊／攝影
嘉義市湖子內的環保暫置場，前天發生大火，今天仍飄著異味。記者林伯驊／攝影

嘉義市湖子內的環保暫置場，前天大火延燒15小時，殘火才完全熄滅，市府環保局表示，初步釐清應不是人為縱火，燒毀的資源回收物尚無法統計，待上班日，將燒成灰燼的清出、委外處理；民眾擔憂近期是否影響清運？環保局指出，資收物先放在彌陀路的場，目前正常，會持續管控。

嘉義市府消防局表示，前天12點18分受理火災報案，下午2點20分控制，直到晚間10點撲滅，不過殘火處理到凌晨5點28分結束，合計出動25車、50人，燃燒面積300平方公尺。

消防局長蘇耀星說，垃圾堆積後，內部會蓄熱，冒出微微的煙，假設空氣流通，有氧氣進入，容易引發火花，此次火警若沒有發現人員縱火、丟菸蒂等情形，確實可能自燃，但還是要待火調報告出爐。

環保局長蘇佳禾說，該場都堆置資源回收物，起火點在資收物中間，排除人為的因素，連假結束一上班，就會立刻進場清運。

環保局指出，許多資收物燒成灰燼，進到焚化廠燃燒沒有意義，將進場區分後，已燒毀的會尋求委外管道處理；目前清潔隊人員把資收物帶回後，都先放到彌陀路的資收場，初步處理才帶到湖子內，這幾天仍正常收運，同時管控避免塞爆。

由於今天火場的周遭依然飄著燒焦味、臭味，環保局表示，加強灑水，再研議其他減少臭味的方法。

嘉義市湖子內的環保暫置場，前天大火延燒15小時。記者林伯驊／翻攝
嘉義市湖子內的環保暫置場，前天大火延燒15小時。記者林伯驊／翻攝
嘉義市湖子內的環保暫置場，前天大火延燒15小時。記者林伯驊／翻攝
嘉義市湖子內的環保暫置場，前天大火延燒15小時。記者林伯驊／翻攝
嘉義市湖子內的環保暫置場，前天發生大火，今天仍飄著異味。記者林伯驊／攝影
嘉義市湖子內的環保暫置場，前天發生大火，今天仍飄著異味。記者林伯驊／攝影
嘉義市湖子內的環保暫置場，前天發生大火，許多資收物燒成灰燼。記者林伯驊／攝影
嘉義市湖子內的環保暫置場，前天發生大火，許多資收物燒成灰燼。記者林伯驊／攝影

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