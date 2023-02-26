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廢墟花海！ 雲林炮仗花爬滿牆 為古厝穿上橘紅色新衣

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林廢墟炮仗花盛開，橘紅色花瀑彷彿為古厝穿新衣。記者黃于凡／攝影
雲林廢墟炮仗花盛開，橘紅色花瀑彷彿為古厝穿新衣。記者黃于凡／攝影

春日限定炮仗花大爆開！雲林麥寮鎮東宮對面一間頹屋爬滿橘紅色炮仗花，閃亮又耀眼，成為打卡新景點，鮮豔花海瀑布與古厝形成強烈對比，彷彿為古厝穿上橘紅色新衣，吸引民眾前往賞花打卡，也到訪附近積木公園遊玩，捕抓野生多啦A夢。

麥寮鎮東宮對面一間古厝荒廢許久，每逢春節期間炮仗花盛開，都會吸引許多遊客，今年炮仗花開得比較晚，近日盛開、花況極佳，橘紅炮仗花串垂落屋簷，隨風搖曳生姿，在陽光照耀下，與老舊廢墟形成對比，目前造訪的遊客還不多，花期預計到5月。

遊客表示，相較其他炮仗花景點，麥寮鎮東宮正對面的古厝更值得一訪，在花海中有個洞，走進去裡面拍照，還可化身花叢中的小仙子，拍出被炮仗花包圍的感覺；此外，還規畫到麥寮國小積木公園遊玩，帶小孩去看積木版的多啦A夢。

雲林廢墟炮仗花盛開，橘紅色花瀑彷彿為古厝穿新衣。記者黃于凡／攝影
雲林廢墟炮仗花盛開，橘紅色花瀑彷彿為古厝穿新衣。記者黃于凡／攝影
雲林廢墟炮仗花盛開，橘紅色花瀑彷彿為古厝穿新衣。記者黃于凡／攝影
雲林廢墟炮仗花盛開，橘紅色花瀑彷彿為古厝穿新衣。記者黃于凡／攝影
雲林廢墟炮仗花盛開，橘紅色花瀑彷彿為古厝穿新衣。記者黃于凡／攝影
雲林廢墟炮仗花盛開，橘紅色花瀑彷彿為古厝穿新衣。記者黃于凡／攝影
雲林廢墟炮仗花盛開，橘紅色花瀑彷彿為古厝穿新衣。記者黃于凡／攝影
雲林廢墟炮仗花盛開，橘紅色花瀑彷彿為古厝穿新衣。記者黃于凡／攝影

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