廢墟花海！ 雲林炮仗花爬滿牆 為古厝穿上橘紅色新衣

春日限定炮仗花大爆開！雲林麥寮鎮東宮對面一間頹屋爬滿橘紅色炮仗花，閃亮又耀眼，成為打卡新景點，鮮豔花海瀑布與古厝形成強烈對比，彷彿為古厝穿上橘紅色新衣，吸引民眾前往賞花打卡，也到訪附近積木公園遊玩，捕抓野生多啦A夢。

麥寮鎮東宮對面一間古厝荒廢許久，每逢春節期間炮仗花盛開，都會吸引許多遊客，今年炮仗花開得比較晚，近日盛開、花況極佳，橘紅炮仗花串垂落屋簷，隨風搖曳生姿，在陽光照耀下，與老舊廢墟形成對比，目前造訪的遊客還不多，花期預計到5月。