南部大旱水情吃緊 鄭文燦提抗旱方案 陳明文卻這樣說

南部大旱，降雨量遭遇30年來最低，行政院副院長鄭文燦昨南下視察曾文水庫及供水調度，提五大策略抗旱；立委陳明文聽完水利署簡報認為，今年旱象問題，還是要靠老天，要多拜拜，祈求雨水趕快下，來解決。

南部水情吃緊，曾文及烏山頭水庫蓄水率剩二成六，鄭文燦昨視察表示，中央將在3月1日成立抗旱應變中心，評估全台水情，並從調度、備援、節水、多元供水及水庫整備等五大策略抗旱。

聽完水利署長賴建信簡報，陳明文表示，對地方來而言，缺水的問題必需要解決，旱象不是第一次發生，每幾年就有此問題，但看起來基本上「解決旱象問題都不是我們（中央）的能力，最後都是靠老天爺，最後都下雨，就解決了」每年都是此情況。

陳明文說，今年旱象問題，還是要靠老天，要多拜拜，祈求雨水趕快下來解決，依目前情況這很嚴重，聽完簡報是不滿意的，事實上是無法解決的，現在需要靠節流，看起來節水是王道，且目前水庫的水僅可供幾十日，對大家來說是很大的壓力。

陳明文說，有在烏山頭灌區的農民，一分地能領到9千多元補助，但引溪水的農民，都無水可灌溉，總補助才4千多元，老百姓已怨聲載道，請行政院能了解，現在節水雖是共體時艱，但這不是常態，盼盡速解決民怨。