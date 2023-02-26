快訊

各地囤房稅上路 除了房產贈與配偶外還能如何節稅？

少吃海鮮能預防痛風嗎？醫曝殘酷事實：僅靠飲食控制改善不大

桃園女童接種兩劑BNT心肌炎亡 救濟金額350萬為兒童案最高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南部大旱水情吃緊 鄭文燦提抗旱方案 陳明文卻這樣說

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
南部大旱，降雨量遭遇30年來最低，行政院副院長鄭文燦昨南下視察曾文水庫及供水調度。記者呂慧瑜／攝影
南部大旱，降雨量遭遇30年來最低，行政院副院長鄭文燦昨南下視察曾文水庫及供水調度。記者呂慧瑜／攝影

南部大旱，降雨量遭遇30年來最低，行政院副院長鄭文燦昨南下視察曾文水庫及供水調度，提五大策略抗旱；立委陳明文聽完水利署簡報認為，今年旱象問題，還是要靠老天，要多拜拜，祈求雨水趕快下，來解決。

南部水情吃緊，曾文及烏山頭水庫蓄水率剩二成六，鄭文燦昨視察表示，中央將在3月1日成立抗旱應變中心，評估全台水情，並從調度、備援、節水、多元供水及水庫整備等五大策略抗旱。

聽完水利署長賴建信簡報，陳明文表示，對地方來而言，缺水的問題必需要解決，旱象不是第一次發生，每幾年就有此問題，但看起來基本上「解決旱象問題都不是我們（中央）的能力，最後都是靠老天爺，最後都下雨，就解決了」每年都是此情況。

陳明文說，今年旱象問題，還是要靠老天，要多拜拜，祈求雨水趕快下來解決，依目前情況這很嚴重，聽完簡報是不滿意的，事實上是無法解決的，現在需要靠節流，看起來節水是王道，且目前水庫的水僅可供幾十日，對大家來說是很大的壓力。

陳明文說，有在烏山頭灌區的農民，一分地能領到9千多元補助，但引溪水的農民，都無水可灌溉，總補助才4千多元，老百姓已怨聲載道，請行政院能了解，現在節水雖是共體時艱，但這不是常態，盼盡速解決民怨。

水利署表示，目前枯水期正是抗旱最關鍵時刻，因應後續南部地區春雨不至及梅雨晚到的可能性，已推動「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，針對地區特性，如高屏地區川流水豐沛，但水庫庫容小，嘉南地區有水庫庫容，但川流量低，透過強化區域調度、增鑿抗旱水井及提升淨水場處理能力等措施，增加及時救旱水源，並串聯南部地區水資源共享，預期4月底前可增供每日13.6萬噸水源，以降低旱象對社會各界的衝擊。

南部大旱降雨量遭遇30年來最低，立委陳明認為，今年旱象問題，還是得靠老天雨水趕快下，來解決。記者呂慧瑜／攝影
南部大旱降雨量遭遇30年來最低，立委陳明認為，今年旱象問題，還是得靠老天雨水趕快下，來解決。記者呂慧瑜／攝影
南部大旱降雨量遭遇30年來最低，立委陳明認為，今年旱象問題，還是得靠老天雨水趕快下，來解決。記者呂慧瑜／攝影
南部大旱降雨量遭遇30年來最低，立委陳明認為，今年旱象問題，還是得靠老天雨水趕快下，來解決。記者呂慧瑜／攝影

烏山頭水庫 抗旱 旱象

延伸閱讀

謝衣鳳：鄭文燦讓蛋蛋危機越演越烈 大內宣做法要改變

趙少康：鄭文燦視察就有蛋 比母雞還厲害

鄭文燦張善政首度活動同台同桌 副院長繼續深耕桃園

限購兩盒也買不到...賣場蛋架空無一物 議員諷：鄭文燦可以來視察嗎？

相關新聞

南部大旱水情吃緊 鄭文燦提抗旱方案 陳明文卻這樣說

南部大旱，降雨量遭遇30年來最低，行政院副院長鄭文燦昨南下視察曾文水庫及供水調度，提五大策略抗旱；立委陳明文聽完水利署簡...

台南落實轉型正義 校園去除「中正」等字樣威權象徵

台南市政府因應時代變遷，將把舊有「中正堂」、「中山堂」改為當地居民聚會所在的名稱，教育局今天表示，市長黃偉哲上任後，已在...

南市首創多層級實物愛心銀行 實物給付覆蓋率拚百分百

台南市社會局積極照顧弱勢，結合社福團體布建實物愛心銀行實體店面、合作分行及實物分站，至目前已設立15處實體店面及15處實...

迎嘉義陳井寮黃花風鈴木花期 翁章梁帶隊響應清潔日

嘉義縣大林鎮陳井寮堤防黃花風鈴木，三月將迎綻放花期的黃金廊道。為響應「庄內就是咱ㄟ厝內」嘉義縣長翁章梁昨天率環保局、大林...

嘉義中埔重現一甲子飲水思源紀念碑 展地方營造新亮點

嘉義縣中埔自來水廠於1963年由天主教聖言會中埔天主堂已故神父陳錫洵募款興建，為讓當年設立「飲水思源」紀念碑原址重現，中...

疑4000年前遺址物件 永康公園遊戲場延至年底前完工

施工中的台南永康公園特色遊戲場，因發現疑4000年前網寮遺址物件，去年9月緊急停工迄今，上月提送試掘計畫書及施工監看計畫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦