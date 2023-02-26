南市首創多層級實物愛心銀行 實物給付覆蓋率拚百分百

台南市社會局積極照顧弱勢，結合社福團體布建實物愛心銀行實體店面、合作分行及實物分站，至目前已設立15處實體店面及15處實物分站，4年來妥善運用5500多萬元的愛心物資，受益18萬387人次。今年起沒設實體店面的行政區，將增設實物分站，讓覆蓋率百分百。

社會局表示，實物愛心銀行的受助對象為經濟弱勢及家中遭逢變故的家庭或個人，由社工人員逐案訪視評估，了解實際需求後，發放小卡並核定每月實物配發點數，讓有需求的市民可持小卡兌換生活所需物資，減輕弱勢家庭的日常開銷。另為保障服務對象權益，實物銀行訂有標準作業流程，所有物資從效期檢視、入庫存放皆落實系統化管理，以確保服務品質。

市長黃偉哲感謝各捐贈單位、實物愛心銀行各分行等合作夥伴的支持與協助，新的一年將續透過公私部門協力合作，邀請更多社會愛心人士、企業及團體一起共襄盛舉，溫暖每個角落。他說，南市實物愛心銀行除提供緊急生活物資外，實體店面皆派駐社工，運用專業提供心理支持及評估相關需求，協助市民即時獲得所需資源。此外，實物分站也扮演福利輸送重要角色，能結合相關社福單位辦理節慶活動、寒冬送暖、免費義剪等公益服務，運用在地資源照顧更多弱勢民眾。

社會局長盧禹璁說，去年起南市實物愛心銀行規畫永華區、永康區、新豐區、新營區、玉井區等5大區域委由民間社福團體經營實體店面、合作店面及實物分站，提供民眾3層次服務。其中，實體店面定時定點提供各區有需求的弱勢家戶提物服務，合作店面則可適度補充及調整物資配置。今年規畫於尚未設置實體店面的行政區增設每周至少開放1時段的實物分站，增進領取物資的便利性及可近性，讓南市實物給付的服務覆蓋率100%。倘市民朋友有經濟困難且有物資需求，歡迎洽詢實物愛心銀行各分行，或逕洽社會局社會救助科06-2995686。