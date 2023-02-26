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迎嘉義陳井寮黃花風鈴木花期 翁章梁帶隊響應清潔日

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
響應「庄內就是咱ㄟ厝內」嘉義縣長翁章梁昨天穿上青蛙裝下到水溝挖汙泥清潔，展接地氣。圖／嘉義縣政府提供
響應「庄內就是咱ㄟ厝內」嘉義縣長翁章梁昨天穿上青蛙裝下到水溝挖汙泥清潔，展接地氣。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣大林鎮陳井寮堤防黃花風鈴木，三月將迎綻放花期的黃金廊道。為響應「庄內就是咱ㄟ厝內」嘉義縣長翁章梁昨天率環保局、大林鎮清潔隊、台灣電力公司共100餘人，穿上青蛙裝與大林鎮長許有疆等人，一同下到水溝挖汙泥清潔，展接地氣。

翁章梁說，嘉義縣每鄉鎮在每個月都會挑選一村落進行環境整潔，在推動村里打掃活動，不緊改善環境，還能讓村民間感情融洽，也將繼續推行環境清潔日，並指派公所打掃前需提出完整清潔計畫，針對村里髒亂處對症下藥。

響應「庄內就是咱ㄟ厝內」大林鎮長許有疆、嘉義縣議員劉雅文、江志明、吳思蓉及西結社區、環保志工與環保局、第五河川局、台灣電力公司、中華電信公司、水利處等號召破百名志工，共同打掃陳井寮堤防周邊環境、側溝，為花期的到來做好準備。

許有疆說，看見如此眾多的志工加入打掃行列，一起讓地方共好，心裡非常感動，也將妥善規畫淨水廠與風鈴木廊道的周邊空間，讓黃金廊道與水廠結合，加值陳井寮堤防的觀光能量。

環保局長張輝川說，為了讓家園更乾淨，嘉義縣持續推動「庄內就是咱ㄟ厝內」，今年將結合各鄉鎮市特色、人文風情及在地產業，推動每月特色清潔活動，鼓勵民眾多多參與，共同打造舒適的生活環境。

響應「庄內就是咱ㄟ厝內」嘉義縣大林鎮長許有疆等人昨天號召破百名志工，共同打掃陳井寮堤防周邊環境、側溝。圖／嘉義縣政府提供
響應「庄內就是咱ㄟ厝內」嘉義縣大林鎮長許有疆等人昨天號召破百名志工，共同打掃陳井寮堤防周邊環境、側溝。圖／嘉義縣政府提供
響應「庄內就是咱ㄟ厝內」嘉義縣大林鎮長許有疆等人昨天號召破百名志工，共同打掃陳井寮堤防周邊環境、側溝。圖／嘉義縣政府提供
響應「庄內就是咱ㄟ厝內」嘉義縣大林鎮長許有疆等人昨天號召破百名志工，共同打掃陳井寮堤防周邊環境、側溝。圖／嘉義縣政府提供

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