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嘉義中埔重現一甲子飲水思源紀念碑 展地方營造新亮點

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎國小美術老師黃靜雯帶領中埔民眾，昨天下午完成60年歷史的「飲水思源」紀念碑拓碑。圖／鐘嘉順提供
嘉義縣竹崎國小美術老師黃靜雯帶領中埔民眾，昨天下午完成60年歷史的「飲水思源」紀念碑拓碑。圖／鐘嘉順提供

嘉義縣中埔自來水廠於1963年由天主教聖言會中埔天主堂已故神父陳錫洵募款興建，為讓當年設立「飲水思源」紀念碑原址重現，中埔地方人士、天主教友籌措資源，動員百人創作馬賽克畫，昨天完成藝術牆與碑文拓碑，打造中埔新亮點。

60年前，已故神父陳錫洵為改善中埔鄉中埔村缺水問題，向西德援外慈善組織募款建自來水廠募捐45萬元，加上嘉義縣政府、中埔鄉公所、各團體與用戶捐款共88萬元，於1964年完工，其事蹟紀載於台水竹崎營運所中埔坪配水池場內「飲水思源」紀念碑上。

然而紀念碑被塵封於自來水廠一甲子，少有人知，為利紀念碑從配水池露出供大眾見證，經教友倡議，去年台水公司積極配合改建退縮圍牆，由雲科大教師、采木士山房修復師、紅瓦貓及文史工作者齊力修復，清除青苔並清潔碑體。

2月初，由竹崎國小美術老師黃靜雯指導，號召中埔、中山國小學童及志工，動員近百人創作拼貼完成14幅馬賽克，並於昨天下午在中埔地方人士、天主教友號召40名志工，齊心將馬賽克畫美化圍牆面，由黃靜雯帶領完成碑文拓碑。

中埔耶穌君王教堂教友傳教協進會主席鐘嘉順表示，這段歷史起源，前人苦心籌款興建事蹟，隨紀念碑被封存在廠內而被遺忘，去年紀念碑重現後，希望以社區營造精神美化周圍牆面及環境，完成紀念碑中心的藝術牆，期待成為中埔的新景點。

台水公司第五區處長蕭淑貞表示，重修「飲水思源」紀念碑，具有歷史傳承與社會教育意義，第五區處撥補經費，退縮圍牆讓其紀念碑及馬賽克藝術牆面成為社區的一部分，期待在大家齊心協力之下，讓已故陳神父募款建水廠的事跡傳唱社區。

嘉義縣竹崎國小美術老師黃靜雯帶領中埔民眾，昨天下午完成60年歷史的「飲水思源」紀念碑拓碑。圖／鐘嘉順提供
嘉義縣竹崎國小美術老師黃靜雯帶領中埔民眾，昨天下午完成60年歷史的「飲水思源」紀念碑拓碑。圖／鐘嘉順提供
重現一甲子「飲水思源」紀念碑，昨天嘉義縣中埔在地40名志工，齊心將創作馬賽克畫貼上中埔台水圍牆，打造社區新亮點。圖／鐘嘉順提供
重現一甲子「飲水思源」紀念碑，昨天嘉義縣中埔在地40名志工，齊心將創作馬賽克畫貼上中埔台水圍牆，打造社區新亮點。圖／鐘嘉順提供
嘉義縣竹崎國小美術老師黃靜雯帶領中埔民眾，昨天下午完成60年歷史的「飲水思源」紀念碑拓碑。圖／鐘嘉順提供
嘉義縣竹崎國小美術老師黃靜雯帶領中埔民眾，昨天下午完成60年歷史的「飲水思源」紀念碑拓碑。圖／鐘嘉順提供
嘉義縣中埔、中山國小學童及志工近百人創作14幅馬賽克畫，昨天在地40名志工，齊心將其貼上中埔台水圍牆，打造新亮點。圖／鐘嘉順提供
嘉義縣中埔、中山國小學童及志工近百人創作14幅馬賽克畫，昨天在地40名志工，齊心將其貼上中埔台水圍牆，打造新亮點。圖／鐘嘉順提供
嘉義縣中埔、中山國小學童及志工近百人創作14幅馬賽克畫，昨天由在地40名志工，齊心將其貼上中埔台水圍牆，打造社區新亮點。圖／鐘嘉順提供
嘉義縣中埔、中山國小學童及志工近百人創作14幅馬賽克畫，昨天由在地40名志工，齊心將其貼上中埔台水圍牆，打造社區新亮點。圖／鐘嘉順提供
嘉義縣中埔、中山國小學童及志工近百人創作14幅馬賽克畫，昨天在地40名志工，齊心將其貼上中埔台水圍牆，打造新亮點。圖／鐘嘉順提供
嘉義縣中埔、中山國小學童及志工近百人創作14幅馬賽克畫，昨天在地40名志工，齊心將其貼上中埔台水圍牆，打造新亮點。圖／鐘嘉順提供

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