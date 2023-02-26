新聞眼／破壞造林地生態 能算綠電？

政府力推綠能發電，太陽光電更是主力，大片台糖造林地成了種電目標，嘉義縣東石鄉台糖港墘農場造林地77公頃傳將砍樹種電，引來地方反彈聲浪，台糖雖強調尚未定案，但砍樹種電的傳聞不斷，讓環團不僅憂心造成生態浩劫，更質疑砍樹種電算是綠電嗎？

3年前立委高金素梅質詢披露台積電跟屏縣府將合作在台糖平地造林地設置太陽能電廠，發電量1年15億度需要1200公頃用地，以「營農型計畫」換算設置40％的光電板，要砍480公頃平地造林，每公頃2千棵樹，等於要砍近百萬顆樹，「砍百萬棵樹種電，這算綠電嗎？」的質詢影片在網路瘋傳。

台糖2002年起配合農委會平地造林政策，總共造林超過1萬公頃，但政府獎助僅為期20年，即將到期，上萬公頃造林去向不明，加上近年政府力推綠能發電，太陽光電更為主力，一來配合政策，二來造林地有所運用，不斷傳出台糖將砍樹種電。

東石鄉港墘農場造林地樹大成林，塑造良好生態環境，造林效益減碳、減少風吹沙、減緩地球暖化，一旦以違背自然方式種電令地方譁然，東石鄉長林俊雄說，近來收到鄉民極力反對的聲音，希望相關單位配合國家綠能政策，也能顧及生態及景觀。

嘉義大學生物資源學系副教授許富雄認為，人工造林對附近聚落環境仍有重要價值，大型綠地消失後再生不易，應採取環境衝擊小的方式開發。台糖作為國營事業有營利需求，但也要顧及生態責任。