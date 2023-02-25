嘉義回收場火警燒近一天撲滅 疑資源回收物含易燃物釀禍

昨天中午12點多，嘉義市保局湖子內環保暫置場發生火警，嘉義市消防局據報出動人車灌救，直到今天凌晨才完全撲滅。嘉義市環保局表示，起火原因疑似資源回收物中含有易燃物品釀禍，後續加強場區管理、人員巡視及定期灑水作業，避免類似事故再次發生。

昨天中午12時18分，嘉義市消防局接獲報案，市區環湖路環保局資源回收用地發生火警，派遣人、車前往灌救，由於現場都是易燃資源回收物品，火勢一發不可收拾，濃煙衝天，環保局調派4輛怪手協助搶救，昨天深夜10時許火勢撲滅，直到今天凌晨5時28分殘火處理完畢。

嘉義市環保局表示，現場燒掉資源回收物量尚在評估，有關起火原因疑似資源回收物中含有易燃物品造成火災事故，後續加強環保用地場區管理、人員巡視及定期灑水作業，以避免事故再次發生。

環保局呼籲民眾共同垃圾減量及落實資源回收分類，妥善回收不僅可以資源再利用，也不會造成意外事故及污染環境。