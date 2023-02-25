快訊

挨批高教政策「誤人子弟」 教育部晚間回應了

蔡天鳳前親家「沒有遺產繼承權」怎還涉殘忍碎屍？ 律師曝恐怖動機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國家重要民俗「六房媽過爐」 擲筊擇定6月3日起駕

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
今年的六房媽過爐將於6月3日上午6點在斗六大北勢紅壇發炮起駕。記者陳苡葳／攝影
今年的六房媽過爐將於6月3日上午6點在斗六大北勢紅壇發炮起駕。記者陳苡葳／攝影

國家重要民俗「六房媽過爐」，今年過爐日期經中華民國六房媽會理事長徐萬成在虎尾過溪股紅壇擲筊，擇定6月3日上午6點於斗六大北勢紅壇發炮起駕，前往虎尾過溪股（溪埔仔廍）紅壇。

雲林縣年度宗教盛事之一六房媽過爐，每年都有成千上萬信眾隨香祈福，不過因疫情影響，規模已簡化辦理3年，今年將在6月3日舉行，不少人引頸期盼陪媽祖搬新家。

六房媽無固定廟宇供奉，每年由斗南、土庫、大埤、斗六及虎尾等鄉鎮5股34庄，依序輪流設新紅壇供奉1年，每年擲筊選出新爐主，迎駕到新建紅壇供奉，是國內最大規模「媽祖搬家」民俗活動，新舊爐主交接即為「過爐」。

近年配合防疫，過爐儀式均簡化辦理並取消遶境，目前國內防疫措施逐步鬆綁，今年從斗六大北勢紅壇，前往虎尾過溪股（溪埔仔廍）紅壇是否會簡化及如期辦理相關活動，「六房媽粉絲團」、「中華民國六房媽會」臉書粉絲團將會公告，屆時隨香人員和信眾務必配合實施。

六房媽會3月4日下午2點在斗南鎮烏瓦磘保安宮擲筊選出113-114年度輪值股斗南股（烏瓦磘）新任爐主，明年再擇日擲筊決定113-114年度過爐日期。

國家重要民俗「六房媽過爐」擇定6月3日上午6點於斗六大北勢紅壇發炮起駕，前往過溪股（溪埔仔廍）紅壇。圖／取自六房媽粉絲團
國家重要民俗「六房媽過爐」擇定6月3日上午6點於斗六大北勢紅壇發炮起駕，前往過溪股（溪埔仔廍）紅壇。圖／取自六房媽粉絲團

斗六 媽祖 雲林

延伸閱讀

彰化國際海牛節 媽祖連允六聖筊敲定5月28日舉辦

看戲又賞車！白沙屯媽祖停虎尾這2處 眾人鼓掌歡呼

沒來過雲林林內！女鄉長率一級主管守候 盼迎白沙屯媽祖

豐原慈濟宮擲筊 印尼嫁來台新住民黃慧妮獲最大獎休旅車

相關新聞

國家重要民俗「六房媽過爐」 擲筊擇定6月3日起駕

國家重要民俗「六房媽過爐」，今年過爐日期經中華民國六房媽會理事長徐萬成在虎尾過溪股紅壇擲筊，擇定6月3日上午6點於斗六大...

連假慢活遊嘉市 來趟療癒之旅

擺脫2月以來補班補課的辛勞，也為即將迎接3月的自己加油打氣，年輕人間吹起「療癒旅行風」。嘉義市政府盤點「100+Sele...

外界憂釀生態浩劫…台糖東石造林地傳將砍伐種電 台糖：尚未定案

嘉義縣東石鄉台糖港墘農場造林地77公頃傳將砍伐種電，引起地方各界議論紛紛，地方環團更是反對砍樹種電；台糖說明尚未定案，嘉...

影／台南新市羊蹄甲花海綻放 公所辦「花彩音樂饗宴」

三、四月是台南羊蹄甲綻放時節，主要花海新市區已陸續開放近4成，區公所今天在南科堤塘湖畔舉辦「羊蹄甲花彩音樂饗宴」活動，邀...

何明宗捐贈名家私藏品 豐富嘉美館典藏

曾獲教育部第一屆「師鐸獎」殊榮，並創辦協志工商的董事長何明宗其「游藝四時－何明宗85繪畫暨典藏捐贈展」即日起至3月12日...

台糖東石77公頃造林地傳砍伐種電 嘉縣府：依法審查把關

嘉義縣東石鄉台糖港墘農場造林地77公頃傳將砍伐種電，引起地方譁然；業者開發需取得相關單位及縣市政府許可，嘉義縣政府表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦