國家重要民俗「六房媽過爐」 擲筊擇定6月3日起駕

國家重要民俗「六房媽過爐」，今年過爐日期經中華民國六房媽會理事長徐萬成在虎尾過溪股紅壇擲筊，擇定6月3日上午6點於斗六大北勢紅壇發炮起駕，前往虎尾過溪股（溪埔仔廍）紅壇。

雲林縣年度宗教盛事之一六房媽過爐，每年都有成千上萬信眾隨香祈福，不過因疫情影響，規模已簡化辦理3年，今年將在6月3日舉行，不少人引頸期盼陪媽祖搬新家。

六房媽無固定廟宇供奉，每年由斗南、土庫、大埤、斗六及虎尾等鄉鎮5股34庄，依序輪流設新紅壇供奉1年，每年擲筊選出新爐主，迎駕到新建紅壇供奉，是國內最大規模「媽祖搬家」民俗活動，新舊爐主交接即為「過爐」。

近年配合防疫，過爐儀式均簡化辦理並取消遶境，目前國內防疫措施逐步鬆綁，今年從斗六大北勢紅壇，前往虎尾過溪股（溪埔仔廍）紅壇是否會簡化及如期辦理相關活動，「六房媽粉絲團」、「中華民國六房媽會」臉書粉絲團將會公告，屆時隨香人員和信眾務必配合實施。