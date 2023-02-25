連假慢活遊嘉市 來趟療癒之旅

擺脫2月以來補班補課的辛勞，也為即將迎接3月的自己加油打氣，年輕人間吹起「療癒旅行風」。嘉義市政府盤點「100+Select 嘉市潮選店」以各有魅力的木屋老宅和風格小店展現嘉市美好，推薦遊客走訪市立美術館、嘉義文創園區和檜意森活村、車庫園區，探索新舊交融的建築間迸發的新意。邀請民眾把握2月連假，感受城市慢活魅力，客製自己的獨「嘉」行程。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，充滿人文氣息的嘉義市素有「畫都」之稱，得天獨厚位於阿里山林業運輸樞紐位置，也造就了嘉義市「木都」美名，並帶來豐富獨特的林鐵文化。城市中老宅木屋經市府和大力修繕，成為充滿年輕氣息的咖啡廳和各式風格小店，市府創新推出的旅遊寶典「嘉市潮選店 100+Select」，精選從美食、咖啡、甜點、伴手禮、選物店、書店等等好店，好吃、好拍、好逛又好買，遊客跟著潮選店腳步，品味在嘉的美好生活。

張婉芬也推薦走訪檜意森活村，欣賞復古風的日式建築群或漫步鄰近的車庫園區，近距離觸摸感受退役的各式蒸汽火車、柴油機車、動力客車及客貨車廂，一窺阿里山林業鐵路百年縮影；今年首次舉辦的「嘉+酒」市集即日起到27日在嘉義市文創園區熱鬧展開，是感受文創魅力的最佳選擇。

鄰近文創園區，建築形式融合新舊的市立美術館不僅是打卡熱點，連假期間展出「『定神 – 蒲添生臺灣頭人巨帙』」展覽，以及嘉義市管樂節30週年舉辦的一系列特展活動。