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首屆「FOCASA馬戲藝術節」 台南登場

中央社／ 台南25日電

首屆「FOCASA馬戲藝術節」在台南水交社文化園區登場，有30個馬戲團隊演出。FOCA也與台南市文化局簽約，將駐點台南水交社文化園區，除移地訓練，並著手開發園區可能性。

活動最大亮點為高16公尺、篷內直徑32公尺的巨型馬戲篷「Village-13」，帶領觀眾現場體驗震撼視覺效果。除了首屆馬戲藝術節，FOCA已與台南市政府文化局簽約合作，將駐點水交社文化園區，除了移地訓練、教育推廣外，同時開發園區的可能性。

FOCA團長林智偉談到馬戲團夢想表示，起源於十多年前歐洲旅行時首次見到大型馬戲帳的震撼，希望將馬戲精神「快樂」與「勇氣」帶入台灣。他感謝市長黃偉哲，以及台灣企業團體大力支持與資源挹注，讓一群有夢想的年輕人圓夢。

林智偉表示，由於南市府的「相信」與協助，讓FOCA 的馬戲篷試營運計畫於2022年在水交社試辦成功，而有了創辦馬戲藝術節勇氣；也感謝台南這塊充滿人情味的土地，與FOCA一起孕育出台灣第一座的馬戲篷「Village-13」。

黃偉哲透過新聞稿盛讚全台首創的馬戲藝術節不僅乘載孩子的夢幻童年，更是年輕人實現夢想之所在。期許第1屆「FOCASA馬戲藝術節」只是起點，未來每一屆能越辦越大，成為台灣春天重要活動，進而在台南打造「小亞維儂」（法國著名藝術節城市）。

台南市政府文化局新聞稿表示，第一屆「FOCASA馬戲藝術節」有來自台灣、法國、澳洲、柬埔寨、日本、韓國等8個國家、30個馬戲團隊演出。此外，還有跳跳糖舞台、高空QQ糖、走繩象皮糖、FOCASA水果攤、摩天多拿滋、微醺拐杖糖及風格市集等八個特色區，將輕鬆休閒生活風格帶入台南，讓大小朋友體驗夢幻歡樂的城市氛圍。

「FOCASA馬戲藝術節」村民證（活動券券）正熱賣中，活動票券分園區票（新台幣350元/張，1000元/套（4張））及帳篷票（600元、900元、1200元及1500元），歡迎喜愛藝文表演民眾購票（TIXFUN：http://bit.ly/3TJrVmS

台南 藝術節 黃偉哲

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