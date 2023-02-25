外界憂釀生態浩劫…台糖東石造林地傳將砍伐種電 台糖：尚未定案

嘉義縣東石鄉台糖港墘農場造林地77公頃傳將砍伐種電，引起地方各界議論紛紛，地方環團更是反對砍樹種電；台糖說明尚未定案，嘉義縣政府也表示還沒接申請。

在2020年立委高金素梅曾質詢批台糖將砍百萬棵樹設光電板，引發「毀農滅漁」疑慮，其中台糖嘉義縣東石鄉港墘農場77公頃造林地，就曾被提及台糖並未放棄種電。5年前台糖有意在港墘農場設置「牡蠣殼加工廠」，推動牡蠣殼回收再利用，讓廢棄物變資源，評估後落腳台南。沒想到近來港墘農場77公頃造林地又被報導「毀林造電」，再引起疑慮。

台糖2002年起配合農委會「平地造林」政策，總共造林超過1萬公頃，但政府獎助僅為期20年，即將到期，上萬公頃造林去向不明；加上近年政府力推綠能發電，太陽光電更為主力，不斷傳出台糖將砍樹種電。

東石鄉港墘農場造林地，栽植木麻黃、白千層、大葉欖仁、小葉欖仁等樹種，造林樹長大成林，吸引鳥類築巢，營造良好生態生活環境，造林效益減碳，減少風吹沙，有助減緩地球暖化。

嘉義縣鰲鼓溼地生態保護協會總幹事蔡恭和表示，若開了這先例，其他造林區有可能陸續跟進，那將是場生態浩劫。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺表示，港墘農場造林區有黑翅鳶、環頸雉以及台灣野兔生態，砍樹種電破壞生態及鳥棲息環境。