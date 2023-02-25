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台南228連假首日遊客湧現 住宿一房難求

中央社／ 台南25日電

228連假首日，台南天氣不錯，車水馬龍，各重要景點湧進大批人潮，大型飯店及特色民宿一房難求，業者指出，今天晚間的住宿率預估近9成5。

連假首日，北部天氣濕冷，但台南氣候卻比較溫暖，非常適合出遊，國道、省道及市區幹道等車潮湧現，也有民眾騎單車或徒步走訪老街及美食要地，享受台南的初春。

台南市政府觀光旅遊局統計，台南虎頭埤風景區、關子嶺風景區、梅嶺風景區、烏山頭水庫風景區等，中午前吸引近萬人入園踏青；德元埤荷蘭村、北門遊客中心、孔廟文化園區、左鎮化石園區、山上水道博物館等也有逾5000人次遊客。

他們指出，另外，海安商圈、安平老街、鹽水老街及新化老街等知名美食景點逾3萬人次到訪；頑皮世界野生動物園、奇美博物館等郊區景點則是親子郊遊首選；左鎮白堊節、善化草莓季及漁光島也都有市集相關活動。

台南還有多處賞花景點，包括學甲蜀葵花文化節、白河木棉花季及山上花園水道博物館淨水池區櫻花等陸續盛開，也受到遊客喜愛。

台南深受遊客青睞，連假住宿不容易，業者指出，昨晚住宿率約8成7，今晚和明晚預估近9成5。大型飯店和特色民宿一房難求，2月27日連假第3天晚上住宿率稍低，但也有近9成；連假4天，台南再度重現農曆春節假期的人潮車流。

台南 連假 住宿

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