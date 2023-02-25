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慈濟勸募愛心援助土耳其 黃偉哲敲平安鑼祈福呼籲捐款

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
慈濟勸募愛心援助土耳其，台南市長黃偉哲敲平安鑼祈福呼籲捐款。圖／台南市政府提供。
慈濟勸募愛心援助土耳其，台南市長黃偉哲敲平安鑼祈福呼籲捐款。圖／台南市政府提供。

土耳其敘利亞強震復建之路漫長，慈濟基金會今天在台南仁德區靜思堂舉辦「馳援土耳其祈福暨募心募愛誓師大會」。市長黃偉哲「敲響三聲平安鑼、帶頭匯聚善念」，與400多志工、民眾為災民祝禱，並郭鴻儀、陳皇宇、杜素吟、朱正軒等議員上街頭邀大家響應捐款

黃偉哲表示，土耳其地震引起了全世界的關注，但隨著事件的新聞熱度降低之後，慢慢就被世人所淡忘，好像苦難的那一頁就翻過去了，但是震災漫長的復健之路以及復原工作才剛開始，災民不只是需要救急，在面對往後的茫茫無依的日子裡面更需要幫忙，而慈濟在證嚴上人的號召之下，師兄姐志工的挺身而出，發揮仁民愛物的初心，持續幫助災後的土耳其，感謝慈濟的無私付出。

黃偉哲指出，這次為期4天的募心募愛活動，慈濟台南有6個分支機構，285個募款據點，341條路線在各大場站、公共場所，以及百貨公司人潮的地方來進行勸募，他呼籲市民以及國人，不管來台南是觀光旅遊亦或返鄉，都希望能夠響應慈濟的愛心勸募，幫助土耳其、敘利亞受苦受難的民眾能夠站起來，持續面對艱困的環境不被擊敗。

慈濟基金會在強震發生後投入相關救災工作，在土耳其志工送物資到災區，發放災民可於土耳其大型連鎖通路購物的「物資卡」及禦寒物資。

慈濟勸募愛心援助土耳其，台南市長黃偉哲敲平安鑼祈福呼籲捐款。圖／台南市政府提供
慈濟勸募愛心援助土耳其，台南市長黃偉哲敲平安鑼祈福呼籲捐款。圖／台南市政府提供
慈濟勸募愛心援助土耳其，台南市長黃偉哲敲平安鑼祈福呼籲捐款。圖／台南市政府提供。
慈濟勸募愛心援助土耳其，台南市長黃偉哲敲平安鑼祈福呼籲捐款。圖／台南市政府提供。
慈濟勸募愛心援助土耳其，台南市長黃偉哲敲平安鑼祈福呼籲捐款。圖／台南市政府提供。
慈濟勸募愛心援助土耳其，台南市長黃偉哲敲平安鑼祈福呼籲捐款。圖／台南市政府提供。
慈濟勸募愛心援助土耳其，台南市長黃偉哲敲平安鑼祈福呼籲捐款。圖／台南市政府提供。
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土耳其 慈濟 黃偉哲 敘利亞 強震 捐款

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