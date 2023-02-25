影／台南新市羊蹄甲花海綻放 公所辦「花彩音樂饗宴」
三、四月是台南羊蹄甲綻放時節，主要花海新市區已陸續開放近4成，區公所今天在南科堤塘湖畔舉辦「羊蹄甲花彩音樂饗宴」活動，邀請地方學子及藝文團體音樂表演、畫家與親子在湖畔寫生，吸引許多民眾到湖畔踏青。
新市區公所感謝海悅建設捐贈「勘災工程車」給公所，台南市長黃偉哲代表受贈，感謝企業熱心公益。黃偉哲表示，勘災工程車涉水深度達70公分，防汛期間災情查通報、災民撤離、緊急收容安置都能派上用場。感謝社會各界共同出力，讓台南市更好。副議長林志展、議員陳碧玉、李偉智及地方里長等都到場與民眾一同欣賞湖畔風光。
新市區公所提醒民眾把握時節欣賞湖畔美麗的羊蹄甲，今天到3月25日在新港社地方文化館展出「2022南科新市全國攝影比賽」的76件得獎作品，希望鼓勵更多攝影愛好者，繼續從不同角度發掘南科新市之美，也歡迎民眾參觀。
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